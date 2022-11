Esto es todo lo que necesitas para ir a esquiar por primera vez (ni más ni menos)

El frío suele traer aparejada la nieve, y la nieve los deportes que en ella se practican como el esquí o el snow. Cada vez más son los que sientes curiosidad por adentrarse en este mundillo blanco, y no es para menos, el esquí está de moda. El invierno suele llenar las redes sociales de imágenes de conocidos y familiares agarrando unos esquís y lanzándose a “surfear” sobre el manto blanco.

Si el gusanillo de los deportes de invierno ha llegado hasta a ti, estás en el lugar correcto. Si nunca han esquiado, no sabes que son unos esquís o que chaquetón ponerte para lanzarte a la aventura, sigue leyendo.

Nociones básicas

Para comenzar en el mundillo lo primero y más importante son las ganas. No lo hagas porque tu familia, amigos o pareja te obligue, porque si no nunca lo disfrutarás. Tienes que tener predisposición y ganas de disfrutar. Después de las ganas, la paciencia es un aspecto fundamental. No te vas a convertir en un auténtico esquiador a la primera. Vas a caerte, y es mejor que lo sepas desde ya. Un aspecto positivo, la nieve no duele, es blanda. Mi cuerpo lo ha comprobado un par de veces.

Material escolar

¿Qué necesitas para empezar en el colegio, perdón, en la nieve? Esquís, botas, pantalón de nieve, abrigo, casco, gafas y guantes. Muchas cosas, vamos por partes.

Los esquís. Al principio no los compres. No te vayas a la primera tienda que veas a por unos esquís, siempre al principio es mejor pedirlos prestados o alquilarlos cerca de las pistas de esquí. Siguiendo por los pies, las botas. Son uno de los elementos más importantes, siendo ya más personales, ya que como estas no se amolden a tu pie, tu experiencia puede ser un infierno.

Para arriba, el pantalón. Lo mejor es que de primeras alguien te lo deje, al igual que los esquís. Pero si no tienes esa suerte, son una de las prendas más baratas y los puedes encontrar desde 25 euros.

Para el tronco lo más importante es un buen abrigo. No hace falta que sea de una marca en concreto o extremadamente caro, simplemente con que abrigue y no cale hacia el interior, bingo. En las manos igual, usa unos guantes impermeables que no calen y con los que no pases frío en las manos.

Cuando se es principiante es muy recomendable usar casco. Los accidentes son muy frecuentes y nunca se sabe lo que puede pasar. Protege y abriga, o sea que diez de diez. Con el casco es importante usar gafas de sol. En la montaña el sol está en su máximo esplendor y ya con la nieve refleja y multiplica su fuerza.