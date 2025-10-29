Nombrado 'Médico Ilustre' el profesional del Área Sanitaria Sur de Sevilla José Manuel Araújo

El facultativo del Área Sanitaria Sur de Sevilla, José Manuel Araújo Sanabria, ha sido galardonado por el Colegio de Médicos de Sevilla como Medico Ilustre en la modalidad de Medicina Familiar y Comunitaria durante el acto conmemorativo de San Lucas, patrón de la colegiación. Unos premios que reconocen la trayectoria de facultativos por su implicación en la búsqueda de la excelencia profesional y la calidad humana de la asistencia.

Araújo es médico del centro de salud San Francisco de Morón de la Frontera, centro donde ejerce su profesión desde el año 2004. Precisamente, en marzo de este mismo año, el ayuntamiento de esta localidad le reconocía igualmente sus grandes valores profesionales y personales a través de su nombramiento como Hijo Adoptivo durante un acto institucional celebrado en el Día de Andalucía.

Este médico, natural de Alcalá de Guadaíra, lleva más de dos décadas desarrollando su trabajo desde una especialidad, la de Medicina Familiar y Comunitaria, con unas connotaciones especiales al ser referente primario en la salud de la comunidad. Precisamente, su trayectoria destaca por su enorme vocación profesional, sumando a su alta cualificación y capacitación como facultativo, su interés por el paciente, su enfermedad y su familia. Según él, "la cercanía, la empatía y el respecto se agradecen de cualquier médico, pero si es tu médico de cabecera, que te atiende en tus diferentes etapas de la vida, más todavía".

Araújo dice sentirse agradecido e ilusionado por la consecución de este reconocimiento y lo comparte con su familia, compañeros y pacientes. Con este galardón, el Área Sanitaria Sur de Sevilla reafirma su prestigio y compromiso con la excelencia en Atención Primaria, al sumar por segundo año consecutivo a uno de sus médicos entre los distinguidos como Médico Ilustre en Atención Familiar y Comunitaria. El pasado año se concedió a la médica Rosario Jiménez, integrante del Dispositivo de Urgencias Movilizables de Atención Primaria.