Sevilla celebra a San Lucas reconociendo la excelencia médica y el compromiso humano

En un ambiente solemne y cargado de simbolismo, el Colegio de Médicos de Sevilla (RICOMS) rindió homenaje un 18 de octubre más a San Lucas, patrón de los facultativos, con un acto institucional que sirivió no sólo como celebración, sino también como reconocimiento al compromiso, la vocación y la excelencia de la profesión médica.

La jornada arrancó con la celebración de la Santa Misa, oficiada por monseñor Teodoro León Muñoz, obispo auxiliar de Sevilla, en un momento de recogimiento espiritual que marcó el tono de respeto y solemnidad que se mantuvo durante todo el evento.

Tras la ceremonia religiosa, el acto académico tuvo lugar en la sede colegial, presidido por el doctor Alfonso Carmona Martínez, presidente del RICOMS, quien ha abierto el encuentro dando la bienvenida a los asistentes y dirigiendo unas palabras de reconocimiento a los profesionales homenajeados. "Celebramos la vocación, la ciencia y el alma de la medicina: sus médicos", expresó Carmona.

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue la entrega de la Beca para Proyectos de Cooperación Internacional, que ha reconocido la labor de varios facultativos andaluces en contextos de gran vulnerabilidad. Entre ellos, proyectos sanitarios en Mauritania, Senegal, Gambia o Guatemala, realizados en colaboración con ONG como Human Coop, Ibermed o Dermalawi. Un testimonio vivo de la medicina que trasciende fronteras y se convierte en herramienta de justicia social.

El compromiso con el conocimiento tuvo también su espacio en la entrega de los Premios Científicos San Lucas 2025, que han distinguido investigaciones punteras en hepatología, dermatología oncológica e incluso la relación entre sueño y salud cardiovascular. Los doctores Jesús Díaz Gutiérrez, Juan Carlos Hernández Rodríguez y Javier Ampuero Herrojo, en representación de sus equipos, subieron al estrado para recoger unos galardones que premian tanto la innovación como el rigor científico.

En la misma línea, se otorgaron los Premios Jóvenes Investigadores, que reconocen el talento emergente en la medicina andaluza. La doctora Inés Rivero Belenchón ha recibido el Primer Premio por su estudio sobre modelos 3D en cirugía renal, mientras que la doctora Yolanda María Sánchez Torrijos ha sido reconocida con el accésit por su trabajo sobre la cirrosis descompensada en pacientes con hepatitis C.

El acto reservó un momento emotivo para el homenaje a los profesores de la Facultad de Medicina jubilados durante el curso 2024-2025, en reconocimiento a décadas de docencia y formación de nuevas generaciones, entre ellos, el hasta el pasado curso decano, el doctor Luis Capitán.

No menos destacada fue la entrega de las distinciones como Médicos Ilustres 2025, con una mirada plural a las distintas ramas del ejercicio médico: desde la docencia, con la doctora Rosa María Jiménez Rodríguez, hasta la medicina hospitalaria, representada por la doctora Encarnación Gutiérrez Carretero, pasando por la investigación o la medicina comunitaria. Cada uno de ellos, símbolo de una trayectoria marcada por la dedicación, la ética y la excelencia.

Cerrando el capítulo de reconocimientos, se hizo entrega de los Premios Galeno 2025, el máximo galardón del RICOMS, que en su modalidad individual ha recaído en el Profesor Doctor Casto Estefanía Gallardo, y en su modalidad institucional, en la Fundación Parentum Charitas por su Proyecto Casa Javier, un ejemplo de medicina social y solidaria.

En su discurso de clausura, el Carmona reiteró el papel del Colegio como defensor de la profesión médica. "Esta institución luchará siempre por dignificar nuestra labor, por proteger a nuestros colegiados y por mejorar las condiciones necesarias para garantizar una atención sanitaria de calidad", abundó.

El acto concluyó con la lectura del Juramento Hipocrático, símbolo eterno de la vocación médica. Un broche ético a una jornada en la que Sevilla ha rendido tributo a sus médicos, no solo por lo que saben, sino por lo que hacen y representan.