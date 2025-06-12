Estas son todas las notas de corte de las universidades públicas de Sevilla
La US y la UPO ya han abierto el plazo de entrega de solicitudes
Notas Selectividad Sevilla 2025: consulta ya tus calificaciones
Las universidades andaluzas han publicado este jueves las calificaciones oficiales de Selectividad, después de la filtración a causa de un error informático que sorprendió en la tarde del miércoles a los aspirantes. Estas notas marcarán el futuro académico de los preuniversitarios, pues determinan si pueden acceder o no a la carrera que desean estudiar.
La Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide han habilitado sendas secciones específicas donde los alumnos deberán acreditarse para consultar y descargar la tarjeta de calificaciones. Desde este jueves, el Distrito Único Andaluz abre el plazo de entrega de solicitudes para los estudios de Grado hasta el 23 de junio.
Los preuniversitarios cuentan ahora con las notas de corte como referencia, es decir, la puntuación más baja obtenida por los estudiantes que fueron admitidos en un determinado grado en una universidad específica durante el último curso. A continuación, se detallan las notas de corte de las universidades públicas de Sevilla para el curso 2024/2025 en cada uno de los estudios.
Universidad de Sevilla
- ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS: 9,426
- ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Osuna): 5
- ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO: 10,939
- ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + FINANZAS Y CONTABILIDAD: 11,516
- ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GRUPO EN INGLÉS): 11,027
- ANTROPOLOGIA SOCIAL Y CULTURAL: 5
- ARQUEOLOGÍA: 5
- BELLAS ARTES: 9,940
- BIOLOGÍA: 10,822
- BIOMEDICINA BÁSICA Y EXPERIMENTAL: 13,460
- BIOQUÍMICA: 12,853
- CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE: 11,418
- CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (Osuna): 9,487
- COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (EUSA): 5
- COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: 8,968
- CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES: 8,540
- CRIMINOLOGÍA: 10,806
- DERECHO: 10,150
- DERECHO + ECONOMÍA: 12,422
- DERECHO + FILOSOFÍA: 10,543
- DERECHO + FINANZAS Y CONTABILIDAD: 10,650
- DERECHO (US) + LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (UNIFI): 5
- ECONOMÍA: 8,654
- EDIFICACIÓN (antes Arquitectura Técnica): 5
- EDUCACIÓN INFANTIL (Osuna): 5
- EDUCACIÓN INFANTIL: 10,936
- EDUCACIÓN INFANTIL + EDUCACIÓN PRIMARIA: 13,066
- EDUCACIÓN INFANTIL + EDUCACIÓN PRIMARIA (Osuna): 8,920
- EDUCACIÓN PRIMARIA: 10,443
- EDUCACIÓN PRIMARIA (Osuna): 7,423
- EDUCACIÓN PRIMARIA + ESTUDIOS FRANCESES: 9,959
- ENFERMERÍA (Cruz Roja): 12,344
- ENFERMERÍA (Osuna): 11,837
- ENFERMERÍA: 12,710
- ESTADÍSTICA: 11,736
- ESTADÍSTICA + FINANZAS Y CONTABILIDAD: 12,631
- ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL: 5
- ESTUDIOS FRANCESES: 5
- ESTUDIOS INGLESES: 8,399
- FARMACIA: 11,787
- FARMACIA + ÓPTICA Y OPTOMETRÍA: 12,490
- FILOLOGÍA CLÁSICA: 5
- FILOLOGÍA CLÁSICA + FILOLOGÍA HISPÁNICA: 12,535
- FILOLOGÍA HISPÁNICA: 5
- FILOSOFÍA: 7,230
- FINANZAS Y CONTABILIDAD (Osuna): 5
- FINANZAS Y CONTABILIDAD: 5
- FINANZAS Y CONTABILIDAD + RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS (Osuna): 5
- FINANZAS Y CONTABILIDAD + RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS: 9,200
- FINANZAS Y CONTABILIDAD + TURISMO: 5
- FINANZAS Y CONTABILIDAD (GRUPO EN INGLES): 5
- FÍSICA: 12,144
- FÍSICA + INGENIERÍA DE MATERIALES: 12,139
- FÍSICA + MATEMÁTICAS: 13,764
- FISIOTERAPIA (Osuna): 10,724
- FISIOTERAPIA: 12,678
- FISIOTERAPIA + CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (Osuna): 11,050
- FISIOTERAPIA + CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE: 13,349
- FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA: 9,530
- GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO: 5
- GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO + HISTORIA: 5
- HISTORIA: 7,080
- HISTORIA + HISTORIA DEL ARTE: 10,282
- HISTORIA DEL ARTE: 5
- INGENIERÍA AEROESPACIAL (PARS con Máster en Ingeniería Aeronáutica): 13,212
- INGENIERÍA AGRÍCOLA: 7,200
- INGENIERÍA AGRÍCOLA (US) + CIENCIAS AMBIENTALES (UPO): 9,160
- INGENIERÍA CIVIL (PARS con Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos): 10,567
- INGENIERÍA DE LA ENERGÍA: 10,176
- INGENIERÍA DE LA SALUD: 11,460
- INGENIERÍA DE MATERIALES: 8,097
- INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL: 11,633
- INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (PARS con Máster en Ingeniería de Telecomunicación): 7,920
- INGENIERÍA ELÉCTRICA: 8,374
- INGENIERÍA ELÉCTRICA + ING. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL: 7,910
- INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL: 7,707
- INGENIERÍA ELECTRÓNICA, ROBÓTICA Y MECATRÓNICA: 12,207
- INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO: 10,539
- INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (PARS con Máster en Ingeniería Industrial): 11,695
- INGENIERÍA INFORMÁTICA. INGENIERÍA DE COMPUTADORES: 8,861
- INGENIERÍA INFORMÁTICA. INGENIERÍA DEL SOFTWARE: 11,409
- INGENIERÍA INFORMÁTICA. INGENIERÍA DEL SOFTWARE (GRUPO EN INGLÉS): 12,566
- INGENIERÍA INFORMÁTICA. TECNOLOGÍA INFORMÁTICA: 9,483
- INGENIERÍA INFORMÁTICA. TECNOLOGÍA INFORMÁTICA + MATEMÁTICAS: 13,595
- INGENIERÍA MECÁNICA: 11,011
- INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA ELÉCTRICA: 10,916
- INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO: 12,692
- INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL: 6,117
- INGENIERÍA QUÍMICA (PARS con Máster en Ingeniería Química): 7,210
- LENGUAS MODERNAS, LITERATURAS Y CULTURAS: 5
- LENGUAS MODERNAS, LITERATURAS Y CULTURAS + EDUCACIÓN PRIMARIA: 5
- MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: 11,005
- MATEMÁTICAS: 12,158
- MATEMÁTICAS + ESTADÍSTICA: 13,075
- MEDICINA: 13,450
- ODONTOLOGÍA: 13,230
- ÓPTICA Y OPTOMETRÍA: 10,721
- PEDAGOGÍA: 8,768
- PERIODISMO: 6,540 N.P.
- PERIODISMO (EUSA): 5
- PERIODISMO + COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (EUSA): 5
- PERIODISMO + COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: 12,674
- PODOLOGÍA: 11,639
- PSICOLOGÍA: 11,829
- PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS (EUSA): 5
- PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS: 9,960
- QUÍMICA: 9,748
- QUÍMICA + INGENIERÍA DE MATERIALES: 10,769
- RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS: 5
- RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS: 6,460
- TURISMO (EUSA): 5
- TURISMO: 5
- TURISMO (GRUPO EN INGLÉS): 5
Universidad Pablo de Olavide
- ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (San Isidoro): 5
- ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS: 9,750
- ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO: 10,776
- ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO (San Isidoro): 5
- ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO (grupo formación bilingüe): 11,858
- ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (grupo formación en inglés): 10,945
- ANÁLISIS ECONÓMICO: 5
- BIOTECNOLOGÍA: 12,439
- CIENCIAS AMBIENTALES: 5
- CIENCIAS AMBIENTALES + GEOGRAFÍA E HISTORIA: 5
- CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (San Isidoro): 5
- CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE: 11,418
- CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN: 7,470
- COMUNICACIÓN: 5
- COMUNICACIÓN + COMUNICACIÓN DIGITAL: 5
- COMUNICACIÓN DIGITAL: 5
- CRIMINOLOGÍA: 10,551
- DERECHO (San Isidoro): 5
- DERECHO: 10,116 PREF
- DERECHO + CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN: 10,708
- DERECHO + CRIMINOLOGÍA: 11,112
- DERECHO + FINANZAS Y CONTABILIDAD: 9,753
- DERECHO + RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS: 10,693
- DERECHO Y BACHELOR OF LAWS (UNIVERSIDAD DE BAYREUTH): 5
- EDUCACIÓN SOCIAL: 9,297
- FINANZAS Y CONTABILIDAD: 5
- FISIOTERAPIA: 6,820
- GEOGRAFÍA E HISTORIA: 5
- GEOGRAFÍA E HISTORIA + RELACIONES INTERNACIONALES: 12,557
- HUMANIDADES: 5
- HUMANIDADES + TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (INGLÉS): 9,460
- INGENIERÍA INFORMÁTICA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: 8,680
- NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA: 11,366
- RELACIONES INTERNACIONALES: 13,054
- RELACIONES INTERNACIONALES + CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN: 13,055
- RELACIONES INTERNACIONALES + DERECHO: 13,554
- RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS: 6,800
- SOCIOLOGÍA: 5
- SOCIOLOGÍA + CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN: 5
- TRABAJO SOCIAL: 7,808
- TRABAJO SOCIAL + EDUCACIÓN SOCIAL: 10,330
- TRABAJO SOCIAL + SOCIOLOGÍA: 6,136
- TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN ALEMÁN: 5
- TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN ALEMÁN + RELACIONES INTERNACIONALE:S 11,399
- TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN FRANCÉS: 5
- TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN FRANCÉS + RELACIONES INTERNACIONALES: 13,415
- TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN INGLÉS: 9,706
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