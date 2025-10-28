El nuevo acceso a Lagoh y Palmas Altas desde la avenida de las Razas abre este martes: ubicación y recorrido

Este martes 28 de octubre entra en funcionamiento el nuevo acceso vial entre la avenida de las Razas y el barrio de Palmas Altas, tras seis meses de retraso. Esta infraestructura, considerada clave para mejorar la movilidad de los vecinos del nuevo barrio llamado "Isla Natura", conecta también directamente con el centro comercial Lagoh.

La apertura del viario, que estaba inicialmente prevista para abril, se retrasó debido a las lluvias de primavera y a un tren de borrascas que afectó a Sevilla a finales del pasado invierno, lo que paralizó las obras del colector Emisario Puerto, dependiente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), necesarias para finalizar el puente de acceso al nuevo barrio.

El tramo vial cuenta con 1,2 kilómetros de longitud y dos carriles por sentido, con calzadas de siete metros de ancho y aceras de tres metros a ambos lados. Además, incluye ramales de acceso al Centro Comercial Lagoh, la Ciudad de la Justicia y otras parcelas de la urbanización Palmas Altas Norte.

El trazado del acceso norte corresponde a la avenida de Palmas Altas, y la entrada desde la avenida de las Razas se realiza desde la primera salida de la rotonda situada bajo el Puente del Quinto Centenario.

En azul, el nuevo acceso norte a Palmas Altas / Ayuntamiento de Sevilla

Con esta nueva vía, los residentes de Palmas Altas Sur tendrán un acceso directo a la avenida de las Razas y a la zona norte de la ciudad, a través del Puente de las Delicias y la SE-30, aliviando el tráfico de la Glorieta Presos de los Merinales y reduciendo significativamente los tiempos de desplazamiento hacia el centro y otros puntos estratégicos de Sevilla.

Se trata del segundo tramo viario desarrollado por Metrovacesa para garantizar la conexión con el área residencial de casi 3.000 viviendas de Isla Natura. Recientemente, se había puesto en funcionamiento el primer tramo de 1.300 metros desde la glorieta Presos de los Merinales, en la avenida de Jerez, completando así una inversión conjunta que supera los 30 millones de euros.