Así es el nuevo aparcamiento del Aeropuerto de Sevilla: precios y cómo reservar

Sevilla/El Aeropuerto de Sevilla cuenta con un nuevo aparcamientos desde el 24 de febrero: el Parking 24 Plus. Gestionado por la empresa de movilidad Aussa, este moderno espacio de estacionamiento cuenta con 600 plazas y se ubica en la avenida Barriada de Aviación número 1, justo al norte de la terminal de salidas del aeropuerto de Sevilla. Sus prestaciones están destinadas a ofrecer "la mejor experiencia a los viajeros que necesitan estacionar su vehículo con comodidad, precios competitivos y con la facilidad de ser trasladado hasta la terminal aeroportuaria".

Según el Aeropuerto de Sevilla, el Parking 24 Plus no solo ofrece un servicio cercano al aeropuerto, sino que su sistema de trabajos directos sin intermediarios, le permiten ofrecer unas tarifas de larga estancia altamente competitivas en comparación a otras alternativas. Aussa se encargará de gestionar este nuevo servicio, garantizando una atención personalizada y soluciones innovadoras para sus usuarios, como ha informado la entidad por medio de un comunicado.

Un servicio enfocado en la comodidad del usuario

Los usuarios del Parking 24 Plus no deberán preocuparse por el traslado a la terminal de salidas, puesto que se incluyen en el servicio. Además, para aportar un extra de confianza y seguridad, ningún empleado del servicio conducirá el vehículo del cliente, ya que no es necesario dejar las llaves del coche. La apertura de este nuevo aparcamiento responde a una necesidad creciente de servicios de estacionamiento en el aeropuerto debido al aumento de tránsito que se vive en la terminal aeroportuaria de Sevilla.

Expansión del servicio de aparcamientos en el aeropuerto de Sevilla

El aeropuerto de Sevilla ha experimentado un notable incremento de viajeros, alcanzando en 2024, la cifra de nueve millones de pasajeros, que realizaron más de 71.400 vuelos. Ante esta demanda, la terminal aeroportuaria cuenta en la actualidad con 2.960 plazas de aparcamiento, por lo que la oferta de Aussa complementará este servicio ampliándolo con 600 nuevas plazas. Se prevé que el Parking 24 Plus sea un elemento clave para hacer frente al incremento del flujo de viajeros y la consecuente demanda de plazas de aparcamiento.

Precios y cómo reservar plaza

Aussa ha habilitado ya su portal de reservas online para el Parking 24 Plus, donde los clientes pueden realizar sus reservas y beneficiarse de ventajas y descuentos exclusivamente dedicados a este servicio. Esta iniciativa digital busca mejorar la experiencia del usuario, facilitándole el proceso de reserva y acceso al nuevo servicio de aparcamiento.

Los precios de este nuevo aparcamiento en el Aeropuerto de Sevilla son de nueve euros por el primer día, el segundo día es gratis, hasta un sexto día se tarifica en 5,90 euros por día y si la estancia pasa de siete días a partir del cuarto se cobran tres euros por día y vehículo.