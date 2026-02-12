Nuevo mandato en el Ateneo de Sevilla con la nave de la Cabalgata como reto principal

La nave de la Cabalgata de Reyes Magos en la Fábrica de Artillería y el centenario de la Generación del 27 como principales retos a celebrar los próximos cuatro años. Se trata de los objetivos más inmediatos del nuevo mandato en el Ateneo de Sevilla, que vuelve a tener como presidente a Emilio Boja Malavé, tras ser el único candidato que se ha presentado a dirigir la Docta Casa. La toma de posesión de la nueva junta directiva ha tenido lugar este miércoles, en un acto al que ha acudido el alcalde José Luis Sanz, entre otras personalidades.

En su discurso, Emilio Boja ha puesto como principal reto de los próximos cuatro años que la Cabalgata pueda salir de una sede definitiva, la nave de la Fábrica de Artillería cedida por el Ayuntamiento, a cuyo máximo representante, el regidor hispalense, ha agradecido la colaboración. Ahora queda la otra parte: el desembolso necesario para adecuar las instalaciones.

Según ha calculado el presidente del Ateneo, el gasto que debe afrontarse alcanza los 1,3 millones de euros, cantidad de la que la institución carece. “Habrá que pedirlo”, ha reconocido Boja en tono humorístico. La intención es que la nave esté disponible en 2028.

En colegios e institutos

El otro gran reto pendiente que comenzará en breve a ser realidad es el centenario de la Generación del 27, que se gestó en el Ateneo de Sevilla. Una de las iniciativas que se pondrá en marcha será acudir a los colegios e institutos a “explicar lo que fue aquel movimiento literario”. “Hay mucha gente confundida. Aquello fue algo que hizo y pagó el Ateneo. Le costó 2.127 pesetas de la época, lo que dejó su economía maltrecha”, ha recordado el presidente de la Docta Casa.

Otro de los aniversarios a conmemorar será el centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, en la que el Ateneo de la época tuvo un papel fundamental.