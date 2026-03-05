Nuevos cortes de tráfico en la Macarena desde este jueves por las obras del Metro: todos los cambios y desvíos

El barrio de la Macarena afronta desde este jueves 5 de marzo una nueva reorganización del tráfico con motivo del avance de las obras de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla. La medida, impulsada por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, afecta principalmente al entorno del Hospital Universitario Virgen Macarena y a varios viales estratégicos de la zona.

La planificación se ha realizado en coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla, la empresa municipal de transportes Tussam, Lipasam, el propio hospital y la Facultad de Medicina, con el objetivo de compatibilizar los trabajos del suburbano con la movilidad de vecinos, pacientes y trabajadores.

Las actuaciones se concentran en la avenida Doctor Fedriani, en el tramo comprendido entre su cruce con las calles Doctor Marañón y Doctor Leal Castaño y la intersección con la calle Manzana, justo frente al complejo hospitalario. La reordenación busca garantizar tanto la entrada y salida al hospital como la circulación general en la zona. Para ello, se modifican paradas de autobús, se reubican espacios para taxis y se alteran accesos al aparcamiento.

Imagen de los itinerarios de acceso al Hospital Universitario Virgen Macarena por las obras de la Línea 3 del Metro / Junta de Andalucía

Regulación del tráfico en las calles Manzana, Doctor Leal Castaño y Doctor Marañón

La calle Manzana se convertirá en vía de acceso hacia el hospital y hacia San Juan de Ribera, reforzando la conexión con el entorno sanitario mientras duren las obras.

Desde el jueves quedará prohibido el giro a la izquierda desde Doctor Leal Castaño hacia Doctor Fedriani. En esta última se mantendrá un carril en dirección al río y dos en sentido contrario, asegurando el tránsito en ambos sentidos.

Por su parte, en Doctor Marañón se reorganiza la incorporación a Doctor Fedriani, habilitando dos carriles de tres metros en dirección a la Ronda Histórica y Resolana. También se construirá un acerado provisional de 1,80 metros para peatones y se eliminará el paso peatonal situado junto a la esquina del hospital para mejorar la fluidez del tráfico.

Se desplazará igualmente el paso de peatones de Doctor Leal Castaño hacia el este y se instalará una rampa accesible hacia la Barriada del Carmen. Además, se crea un acceso exclusivo desde Don Fadrique para taxis y ambulancias de rehabilitación, mientras que la entrada a Urgencias seguirá operativa desde Doctor Marañón.

Cambios en autobuses y taxis

Las paradas de autobús situadas hasta ahora frente al hospital dejarán de operar en ese punto y se trasladarán a las calles Doctor Leal Castaño y Doctor Marañón. Además, las líneas de Tussam adaptarán su recorrido y dejarán de circular por Doctor Fedriani. Estos ajustes en el transporte público entraron en vigor el lunes 2 de marzo.

En cuanto al servicio de taxi, la parada principal se moverá al espacio que antes ocupaban los autobuses y se habilitará una segunda en la calle Manzana. El área utilizada hasta ahora por los taxis se transformará en una zona destinada a la subida y bajada de pacientes en vehículos privados, facilitando así un acceso más ágil al hospital.

Cambios en el aparcamiento SABA

El acceso más próximo al hospital del aparcamiento SABA, ubicado en Doctor Marañón, quedará cerrado. La única entrada disponible será por la calle Fray Isidoro de Sevilla, donde se ha habilitado un carril específico para minimizar su impacto en la circulación. Desde este punto se mantiene el cruce hacia el Parlamento de Andalucía.

Como alternativa, desde enero está operativo un aparcamiento provisional en superficie con 455 plazas junto a la glorieta de los Ferroviarios. Este espacio conecta con el hospital mediante la Línea 10 de Tussam.

Avance de la Línea 3 Norte

Estos desvíos permitirán liberar espacio para instalaciones auxiliares y para trabajos técnicos como la reposición de servicios y la ejecución de pantallas de pilotes correspondientes al Tramo 3.

La Línea 3 Norte del Metro de Sevilla cuenta con un presupuesto de 1.366 millones de euros y financiación estatal y autonómica. El trazado contempla 7,5 kilómetros de doble vía —mayoritariamente subterránea— y un ramal técnico adicional de 1,4 kilómetros.

El recorrido conectará la zona de Pino Montano con Prado de San Sebastián, donde enlazará con la Línea 1. El tramo Norte dispondrá de 12 estaciones —una en superficie y once subterráneas— y dará servicio a enclaves sanitarios como el Hospital de San Lázaro, el propio Hospital Virgen Macarena, el Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el centro de especialidades de María Auxiliadora.

Información a la ciudadanía

La Junta ha habilitado el correo electrónico obraslinea3metrosevilla.cfatv@juntadeandalucia.es para resolver dudas sobre las nuevas afecciones al tráfico. También se puede acudir presencialmente a las oficinas de información situadas en el Distrito Norte (Pino Montano) y en el Centro Cívico Hogar San Fernando, en la Macarena, con un horario de lunes a jueves de 9.30 a 14.00 horas y miércoles (de 17.00 a 19.30 horas) en el caso de la oficina de Pino Montano.