La obra de las Atarazanas no estará terminada para el V centenario de la primera vuelta al mundo

La ansiada rehabilitación de las Reales Atarazanas no estará terminada para que el edificio pueda ser una de las principales sedes de la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. Así lo asegura Adepa, asociación conservacionista que advierten que la situación es preocupante y que denuncia la pasividad de los responsables políticos de la delegación de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía para apremiar al arquitecto, Guillermo Vázquez Consuegra, a que presente el proyecto definitivo.

Adepa explicó ayer que en virtud del convenio que firmaron con la Junta y La Caixa, gracias al cual la asociación puso freno al litigio que tumbó el anterior proyecto, la comisión de seguimiento se tenía que reunir cada seis meses, habiéndose incumplido el último plazo, ya que la última vez que se vieron para analizar la marcha del proyecto fue en diciembre de 2018, con el socialista Miguel Ángel Vázquez como consejero en funciones.

"Se han cumplido los seis meses y ni siquiera se ha convocado. Desde la última reunión se han producido hechos que consideramos que eran causa justificada para que se convocara, como el nuevo convenio entre la Junta y La Caixa, que no nos dan a conocer pese a que somos parte implicada; o unos ensayos que se han hecho para las excavaciones de las naves", indicó a este periódico el arquitecto José García-Tapial.

Adepa tilda de "grave y alarmante" la situación y pedirá nuevamente y por escrito la reunión de la comisión de seguimiento, como se recogía en el punto 12 del convenio firmado a tres bandas firmado en diciembre de 2017.

Desde la asociación advirtieron además que las obras no estarán terminadas para el año 2022 y que, por tanto, el edificio no podrá acoger ninguna actividad de la celebración del V centenario de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, como era la intención. "Se quiere celebrar algo en 2022 los albañiles tendrían que salir en diciembre de 2021 como muy tarde, porque el proyecto no recoge nada sobre los contenidos. Una intervención como esta no se puede hacer a la carrera. Yo calculo que durará entre 25 y 30 meses. Si el proyecto estuviera en septiembre, antes de la primavera de 2020 no comenzaría", incidió García-Tapial, arquitecto municipal jubilado.

Adepa añade que ya en diciembre de 2018 señalaron la necesidad de solicitar la licencia de obra antes de las pasadas elecciones municipales, aunque el retraso del arquitecto Vázquez Consuegra ha dado al traste con esta idea: "El proyecto definitivo tiene que ser revisado por la comisión de seguimiento para ver si se cumple lo acordado. Eso no se hace una semana. Con el proyecto básico estuvimos cinco meses. Al mes de presentar el básico nos debería haber remitido un borrador solucionando los aspectos que señalamos. Si luego vemos que el documento definitivo incumple algún requisito nos van a acusar a nosotros del retraso", lamentó García-Tapial, que recalcó que ni la Consejería de Cultura ni el arquitecto responsable del proyecto "han actuado de manera diligente".