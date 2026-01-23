Obras a destajo en la Avenida para llegar a Semana Santa

Retiradas las luminarias de la iluminación navideña instaladas en la Avenida de la Constitución, la Gerencia de Urbanismo ha iniciado la renovación del pavimento de la parte central de esta arteria principal del centro histórico. Los operarios están trabajando a destajo, incluso de noche, en el espacio entre las vías del Metrocentro (de unos ocho metros) en el tramo que discurre entre el Archivo de Indias y la Plaza Nueva para sustituir las losas de granito actuales por adoquines de granito gris.

La operación se circunscribe únicamente a este espacio central de la Avenida por tratarse del que se encuentra en peor estado de conservación, con numerosas losas fracturadas o hundidas, lo que ya provocó una intervención de urgencia y de carácter provisional antes de la Semana Santa del pasado año para evitar situaciones de riesgo en este punto. Además, el pasado mes de agosto, la Gerencia ejecutó un primer tramo de adoquinado en el entorno del Sagrario de la Catedral, como experiencia previa para comprobar su comportamiento antes de acometer la actuación completa entre las vías del Metrocentro.

La intervención iniciada supone una solución definitiva a los problemas del pavimento que, además de garantizar una mayor seguridad en este tramo del viario por la probada mayor resistencia de este pavimento, permite homogeneizar la estética de todo este entorno monumental. Los adoquines que se instalen se enmarcarán en grandes cuadros formalizados con doble encintado de granito rosa Monforte, de igual forma que están colocados en la Plaza Virgen de los Reyes. Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución estimado de dos meses, con la intención de que puedan estar terminados antes de la próxima Semana Santa.