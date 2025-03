Obras de emergencia en la Avenida Constitución de Sevilla a quince días de Semana Santa

La Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado obras de carácter urgente en la Avenida de la Constitución cuando apenas faltan dos semanas para el inicio de la Semana Santa.

La intervención, que afecta a un importante segmento de la Carrera Oficial, concretamente entre el cruce con Almirantazgo y la calle Alemanes, pretende solucionar el evidente deterioro que presenta el pavimento, aunque desde el consistorio aseguran que estos trabajos "no alterarán" el normal desarrollo de la fiesta mayor de la ciudad.

Juan Bueno, portavoz del Gobierno local, ha justificado esta actuación señalando que se están realizando trabajos "en los momentos que sean necesarios, porque todos los sevillanos ven perfectamente cómo está, en este caso, la Avenida". El también delegado de Hacienda ha insistido en que se trata de una intervención provisional en "el tema de las vías del tranvía" que está "perfectamente coordinada con el tiempo que nos viene; sin ninguna duda, no habrá ningún problema" para las procesiones.

Las actuales obras constituyen solo un parche previo a una intervención más ambiciosa que transformará este enclave histórico de la capital hispalense. "Después de Semana Santa se llevarán a cabo las obras necesarias para terminar toda la reorganización y reordenación de ese enclave de la ciudad", ha explicado Bueno, quien ha añadido que el gobierno municipal apostará "con casi total probabilidad" por sustituir las actuales losetas por adoquines.

Un pavimento problemático desde su instalación

El estado del suelo de la Avenida Constitución ha empeorado notablemente tras las intensas precipitaciones registradas en las últimas semanas. Sin embargo, los problemas con este pavimento vienen de lejos. Ya en julio de 2023, el Ayuntamiento realizó una prueba piloto cerca de la puerta de la parroquia del Sagrario, sustituyendo un tramo de losas por adoquines, con vistas al ambicioso proyecto de reordenación que impulsa el actual equipo de gobierno.

"Está claro que estas losetas no han dado muy buen resultado, por lo que se ve, cuando, además, estamos hablando de muy poco tiempo", ha comentado el portavoz municipal, justificando así la decisión de cambiar el tipo de pavimento en la futura reforma integral que se acometerá después de los días santos.

El Área de Urbanismo, responsable de los trabajos, "sabe hacer muy bien las cosas y, evidentemente, organiza todas las obras en la ciudad con los tiempos suficientes para no alterar absolutamente nada", ha asegurado Bueno, intentando tranquilizar a cofrades y ciudadanos ante la proximidad de una de las celebraciones más importantes del calendario festivo sevillano.