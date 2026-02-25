Obras de reasfaltado en la Macarena: días, horas y calles afectadas

El Ayuntamiento de Sevilla acometerá obras de reasfaltado en la avenida Sánchez Pizjuán, en el distrito Macarena, dentro del Plan de Mejora del Asfalto puesto en marcha por el Consistorio para renovar el pavimento en distintos puntos de la ciudad.

Los trabajos se desarrollarán en el tramo comprendido entre las calles Don Fadrique y José Díaz, y tendrán lugar del 1 al 4 de marzo en horario nocturno, de 21:00 a 6:00 horas, con el objetivo de reducir al mínimo las afecciones al tráfico y a la actividad diaria del barrio.

Cortes y tráfico alternativo

Con motivo de las obras, el Ayuntamiento ha diseñado un plan especial de tráfico que afectará a varias vías de la zona:

La calle Don Fadrique , en el tramo entre Perafán de Rivera y la avenida Sánchez Pizjuán, quedará en fondo de saco , con acceso exclusivo para residentes y para los servicios de Universidad y Hospital.

, en el tramo entre Perafán de Rivera y la avenida Sánchez Pizjuán, , con acceso exclusivo para residentes y para los servicios de Universidad y Hospital. Se habilitará un itinerario alternativo por las calles Don Fadrique – Perafán de Rivera – Procuradora Ascensión García Ortiz – Concejal Alberto Jiménez Becerril – José Díaz .

por las calles . Los residentes de la Plaza Doctor Barraquer tendrán garantizada la entrada y salida a la urbanización durante las obras, salvo en momentos puntuales que serán comunicados con antelación.

Un plan de 10 millones para renovar más de 30 calles

El reasfaltado de la avenida Sánchez Pizjuán forma parte del Plan de Mejora del Asfalto, dotado con 10 millones de euros y anunciado recientemente por el alcalde, José Luis Sanz. El programa prevé actuar en más de una treintena de calles de toda la ciudad.

Ya se han completado intervenciones en Ronda de Capuchinos y Recaredo, mientras que actualmente se ultiman trabajos en el carril bus de María Auxiliadora. La actuación en la Macarena será la siguiente dentro del calendario previsto, manteniendo el criterio de ejecutar las obras en horario nocturno para minimizar molestias.

Este plan se integra, además, en un refuerzo del contrato municipal de conservación de pavimentos, que ha incrementado su dotación económica en los últimos años con el objetivo de acelerar la reparación de calzadas deterioradas y atender actuaciones urgentes tras episodios de lluvias, que han provocado socavones y grietas en distintos puntos de la ciudad.