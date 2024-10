Una oda a la defensa del orgullo de pertenencia español

"Creemos que es un buen momento para poder inspirar un cierto orgullo de pertenencia a nuestro país". Es la frase que resume las ideas que a lo largo del día de ayer se defendieron en el IV Congreso Nacional de la Sociedad Civil, un interesante encuentro bajo el paraguas de la Asociación Sociedad Civil Ahora (Socia) y su presidente, Aldo Olcese, que logró reunir en Sevilla a más de 60 ponentes para defender a La España que lidera, como rezaba en el título escogido para esta edición por sus organizadores.

Durante el acto inaugural, y tras la introducción de la periodista y escritora Sheila Hernández Torres, que recordó que este encuentro es “para resaltar los motivos por los que España es un referente”, tomaba la palabra Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, donde se celebró el evento, y quien, como anfitrión, se refirió a España como “sociedad y democracia de referencia”. “Debe aprovechar todas sus fortalezas para avanzar y mejorar”, afirmó. En sus breves palabras no faltaron las referencias a la entidad que preside. “Desde la Fundación Cajasol siempre insistimos en que no existe mejor instrumento de desarrollo que la colaboración entre lo privado y lo público, el consenso y la voluntad de sumar por encima de las diferencias como muy bien demostramos los españoles en otras coyunturas históricamente igualmente desafiantes”, añadió.

En su intervención, Aldo Olcese no escatimó en elogiar la ciudad elegida para este segundo encuentro fuera de Madrid. “Este IV Congreso se está celebrando en Andalucía, en concreto, en Sevilla, porque sois el mejor ejemplo que hay en España de esa simbiosis entre acogida, apertura, modernidad, promoción de iniciativas, es una tierra de promisión, de oportunidades, es una tierra que todo el mundo quiere y por eso estamos aquí”, espetó el economista.

Olcese recordó los orígenes de la Asociación Nacional de la Sociedad Civil, conformada por una treintena de entidades que se unieron hace cinco años para organizar estos Congresos de la Sociedad Civil. Por estos encuentros han pasado más de 300 ponentes de primer nivel de la Sociedad Civil con el propósito de “ayudar a la mejora de España”, indicó.

Asimismo, explicó que el lema La España que lidera responde a una especie de terapia de choque ante una situación política “muy ácida, donde España se utiliza como arma arrojadiza”. En este sentido, explicó que el título de este año busca inspirar un cierto orgullo de pertenencia a nuestro país en un momento en que el contexto político “es muy brusco” y donde “se utiliza a España como arma arrojadiza”. “No se merece que los españoles pensemos que no es un gran país cuando es extraordinario por muchísimas razones”, aseguró.

En este sentido, recordó que “España es líder mundial en turismo, pero también en cultura, deporte, gastronomía sostenibilidad, infraestructuras o en finanzas”. Todo esto no es el fruto de una casualidad, ni es el fruto de que un día un gobierno hizo una cosa y otro hizo otra. Es la suma de lo que hicieron todos los gobiernos y lo que hemos hecho todos los españoles que hemos llevado a España a donde está, que es. Y con esto no digo un país que no es un sujeto pasivo de la transformación del mundo, es uno de los actores principales de la transformación que está sufriendo el mundo y aportando en la parte positiva”, remachó Aldo Olcese.

Los participantes en la sesión inaugural del Congreso celebrado en la Fundación Cajasol. / Juan Carlos Vázquez

La directora académica del IV Congreso, vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura (2015-2023) y catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Sevilla, Pilar Blanco; el presidente de la Real Academia Europea de Doctores (RAED), Alfredo Rocafort; y el presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, Juan Antonio Marín, completaron la sesión inaugural.

El plato fuerte del evento lo pondría el guest speaker u orador invitado, Enrico Letta, ex primer ministro italiano y autor del informe Mucho más que un mercado sobre el futuro del Mercado Único Europeo, que resumió como un conjunto de “soluciones pragmáticas”. El informe recoge las dificultades que están aflorando para avanzar en el mercado único y propone posibles soluciones. “Porque hoy necesitamos pragmatismo y soluciones para relanzar la Unión Europea. Quería escribir un informe que incluyera una alerta roja: La Unión Europea, en términos económicos, se está quedando rezagada, está perdiendo terreno en relación con los Estados Unidos. Tenemos que resetear y reiniciar la UE con la ayuda de nuestro mayor tesoro, que no es otro que nuestro mercado único”, defendió.

En esta edición, el Congreso se estructuró en seis mesas de debate integradas en tres sesiones en las que se abordarán cuestiones muy relevantes en la que España ocupa una posición predominante en el mundo: Un liderazgo en calidad de vida, Un liderazgo sostenible y humanista y Liderazgo competitivo y eficiente. Además, el encuentro contó con una sesión plenaria inaugural con el tema El modo de vida español y la posición competitiva de España, y una sesión de clausura en la que se disertará sobre Los grandes desafíos y las oportunidades para España.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, junto Aldo Olcese y Antonio Pulido, en la clausura del Congreso. / M. G.

Finalmente, a las 19:00, tras diez horas de debates, el presidente del comité organizador del Congreso, con la participación del presidente de la Junta, Juanma Moreno, dieron por clausurado un evento que, por todos los puntos que trató no dejó a nadie indiferente, tanto participantes como asistentes.