"Andalucía es una región con una visión de futuro sobresaliente"

El economista Aldo Olcese Santoja lidera un movimiento regenerador e impulsor de una sociedad civil madura y activa que este jueves llega a Sevilla para analizar los problemas de nuestro país y proponer soluciones y mejoras de la mano de la institución sin ánimo de lucro Sociedad Civil Ahora (SOCIA). Una agrupación de think tanks como desde dentro la autodefinen quienes la lideran y que promueve la celebración de los Congresos Nacionales de la Sociedad Civil, en esta ocasión, para poner voz a la España que lidera.

¿Qué es la Sociedad Civil Ahora y cuáles son sus objetivos?

Es una asociación que creamos hace cinco años entre una serie de entidades del llamado tercer sector, de fundaciones, vinculadas sobre todo, al pensamiento, al think tanks, y algunas asociaciones de los sectores más característicos de la sociedad civil española. Las entidades fundadoras fuimos la Fundación Independiente, que yo presido, y la Fundación Fundes, que es la Fundación del filósofo español Julián Marías, ambas con más de treinta años de antigüedad en la sociedad civil española. Y el objetivo con el que decidimos crearla es el de demostrar unión, organizarnos y ponernos de acuerdo en algunos elementos esenciales sobre cómo vemos la andadura y el futuro de nuestro país y hacerlo a través de una especie de think tank itinerante, que es como yo defino a estos Congresos Nacionales de la Sociedad Civil, que este año llega a Sevilla. Por supuesto, procuramos ser independientes y hacer propuestas que sean válidas para avanzar.

¿A quién representa?

En total somos más de veintitantas entidades y representamos muchísimos colectivos de la sociedad española, un poco de todo, digamos que en una línea de una representación razonablemente completa y global.

El que se celebra aquí en Sevilla el próximo jueves es su cuarto Congreso, el segundo fuera de Madrid. ¿Le une algo especial a esta ciudad? ¿Por qué la elección?

La hemos elegido básicamente por ser la capital de Andalucía, que es una autonomía importantísima de nuestro país y, por lo tanto, nos parecía que era un momento muy oportuno. Andalucía es una región que está demostrándose ser de las más pujantes y más punteras de todo el país y, sobre todo, con una proyección de futuro y una visión de futuro que es sobresaliente.

Los tres Congresos anteriores se celebraron bajo los lemas Repensar España, Relanzar España y Regenerar España, formando una especie de trilogía con propuestas modernizadoras y de cambio, y ahora éste se celebra bajo el lema de La España que lidera. ¿Consideran que ha llegado el momento de sacar pecho por todo aquello en lo que nuestro país es líder y de lo que quizás no somos todo lo conscientes que deberíamos?

Diría que sí, que es una buena manera de resumirlo. Sería un poco más explícito en el sentido de que es un poco curioso como en nuestro país pues a veces nos encontramos con que los políticos se enfrentan entre ellos y se utiliza a España como arma arrojadiza y se oyen cosas que no se corresponden con la realidad y por eso nos parece que de vez en cuando es bueno recordar todo aquello en lo que ejercemos un liderazgo, que, además, es muy elocuente porque es un liderazgo que se resume con unas estadísticas muy potentes donde España demuestra claramente que está a la vanguardia de muchos de los sectores que nosotros vamos a tratar en el Congreso. Por ello, creemos que en lugar de estar escuchando todo el día que esto es un desastre y que todo va mal, podemos, con eventos como éste, generar motivación, orgullo de pertenencia y una dinámica positiva entre la ciudadanía porque creo que debemos estar contentos y satisfechos de tener un país que es puntero. Eso o quita que también hay muchos problemas y que se van a tratar en este evento en la mesa de clausura. No vamos a caer en un triunfalismo porque también hay muchas cosas que no se hacen bien y que es conveniente recordar. Pero se tiene que saber que España está protagonizando ese gran cambio social que hay en el mundo. Es uno de los actores, no es un sujeto pasivo, como lo son otros muchos países. Estamos liderando.

En una de las mesas del Congreso se debatirá sobre la posición de España como líder de visitas. ¿Cree que en España se da poco valor a explotar su potencial en ámbitos como el turismo?

No hay duda de que España es una potencia turística mundial por la combinación que hay de entorno natural, de infraestructuras para el turismo, tanto hoteleras como de movilidad y transporte, y también por una organización de país que, lejos de ser un estado fallido, es un estado donde todo el mundo viene y está contento y se encuentra bien y seguro. Casi 100 millones de turistas al año es una auténtica barbaridad, para estar bien contentos y orgullosos. Que el modelo turístico sea perfecto, pues obviamente, no lo es, aunque es muy bueno, pero, hay cosas que se pueden mejorar y se van a discutir también y a debatir en este Congreso y vienen representantes importantes y muy cualificados del sector turístico que darán su punto de vista.

Otra mesa se va a dedicar al modo de vida español. ¿Cómo lo definiría?

Creemos que hay un modo de vida español que entre los españoles pasa muy desapercibido, porque lo tenemos y no nos percatamos, pero que es un modo de vida envidiado por el planeta entero. Aquí vienen personas de todas las nacionalidades y vienen entusiasmados por estar en nuestro país, no sólo por estar de vacaciones, sino por ser el mejor país del mundo para vivir, a lo que también dedicamos una mesa. España tiene muchas ciudades que has sido elegidas como las mejores del mundo para vivir, y eso no es fruto de una casualidad. De hecho diría que Andalucía y Sevilla son unos exponentes fenomenales del modo de vida español, del nuevo modo de vida español. Somos, personas, espacios, ciudades, naturaleza abierta, exuberante, personas, positivas, colaborativas, con un sentido de la vida basada en la cooperación, del entendimiento entre personas, que es muy envidiado, y a la que ahora se le suma pues también una iniciativa potente en el ámbito empresarial, industrial... Así veo yo a Andalucía, soy madrileño, pero tengo que reconocer que veo Andalucía como una tierra de oportunidades.

¿Está la sociedad civil demasiado subordinada a la política?

Creo que, en términos generales sí, aunque se ha avanzado en los últimos años. Pero, por otro lado, es cierto que los políticos no cejan en el intento de subordinar a su cauce. Por eso, creo que no deberíamos de caer en ese espíritu que inunda a España, de que todo es política. España es un país liberalizado donde las cotas de actividad privada son muy superiores, gracias a Dios, a las públicas y a eso, también nos vamos a referir en este Congreso. Hay muchas cosas que dependen de los ciudadanos, de nosotros mismos, no dependen del Gobierno. Es otra idea importante que queremos transmitir, que en España todo es política no es cierto.

Al congreso acuden importantes y reconocidas personalidades. ¿Cómo consiguen cada año reunir a este panel de expertos?

El primer año fue más complicado, por el momento en sí, porque fue justo unos días antes del estallido de la crisis del coronavirus. Celebrados dos congresos más desde aquel, y el que tendrá lugar ahora en Sevilla, lo que veo es que hay un gran interés por parte de la ciudadanía y por parte también de los dirigentes y de las personas, de la Sociedad Civil, en general, de participar en este tipo de encuentros donde uno se siente más libre y donde podemos también expresarnos desde la libertad y con un espíritu positivo. No creo que haya nada especial más que el atractivo que supone algo que no existe porque somos los únicos que organizamos esto considero que era un poco una asignatura pendiente y esto le da también un cierto interés adicional. Incluso en el extranjero se valora mucho esta iniciativa, de ahí la presencia, por ejemplo de Enrico Letta (ex primer ministro de Italia) que es un gran representante de la Unión Europea. Son muchos embajadores vienen y se interesan por nuestras publicaciones y nos ponen como ejemplo a sus países de cómo la Sociedad Civil española pues tiene estas iniciativas.

Haciendo balance, ¿cuánto diría que ha avanzado España desde aquel primer congreso?

España ha avanzado mucho y bien en el ámbito de la economía, del sector privado y de las iniciativas del ámbito del ejercicio de la libertad económica y ha retrocedido en el ámbito de la unidad política y de la generación de esa necesaria colaboración sana y leal entre las fuerzas políticas para el abordaje y la resolución de los grandes problemas nacionales y para la posición internacional de España. Si todo hubiera sido sector público y política, el resultado hubiera sido bastante calamitoso. Afortunadamente, podemos tener estas compensaciones porque hay mucho de lo que se hace bien en España que no depende sólo de los políticos. También, también quiero decir, para no ser injustos, que hay honrosas excepciones y que hay políticos que entienden que debe haber una complicidad sana y leal entre la sociedad civil y la política, apoyarse mutuamente, sin tratar los unos de subordinar a los otros. Tengo que decir aquí que es la única vez que no hemos percibido que desde la política se quisiera subordinar este Congreso a unos determinados intereses políticos. Y, por ahí, tengo que felicitar al presidente de la Junta de Andalucía y el alcalde de Sevilla, porque han sido impecables en nuestra interactuación con ellos.