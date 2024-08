La oposición interpreta los cambios de José Luis Sanz como una crisis interna del PP

La reestructuración del equipo de Gobierno municipal de Sevilla anunciada por Jose Luis Sanz a las dos de la tarde de un 15 de agosto y mediante una nota de prensa, ha conseguido poner de acuerdo a los tres grupos de la oposición. Partidos tan distantes como Vox, PSOE, y la confluencia de Izquierdas (Podemos -IU) coinciden en destacar el "fracaso" de José Luis Sanz, el "castigo" hacia concejales "afines a Moreno Bonilla" y que "le han provocado algún que otro dolor de cabeza" y el poco peso político de las áreas bajo la responsabilidad de concejalas. Una remodelación en la que, aunque no todos lo digan de forma expresa, se lee entre líneas que la gran perjudicada ha sido Minerva Salas.

Los grupos municipales de la oposición consideran que lejos de una reasignación de competencias a sus concejales, Sanz ha realizado "cambios sustanciales" en el gobierno de la ciudad. Por su parte, el alcalde defiende que con este nuevo reparto de áreas, supone "nuevo impulso a la política que estábamos llevando a cabo sobre todo en los barrios de la ciudad". Es más, incide en que la fusión de Cultura y Turismo servirá "para enfocar los grandes proyectos culturales de la ciudad y empezar a afrontar los problemas de convivencia que el turismo empieza a generar con los vecinos". Sobre la nueva área de fondos europeos, señala que en los próximos tres años será "una prioridad la captación de fondos europeos para corregir el déficit de infraestructura que tiene la ciudad".

Antonio Muñoz. / José Ángel García

"El criterio es la afinidad personal con el alcalde" según Antonio Muñoz

Una valoración que no convence a la oposición. Uno de los más críticos es Antonio Muñoz, quien afirma que en los 14 meses de Sanz al frente del Ayuntamiento "aún no ha tenido capacidad de tomar las riendas de la ciudad". Para el portavoz socialista, esta situación "confirma lo que llevamos diciendo desde el comienzo del mandato: que es un equipo débil e improvisado". Según Muñoz, el alcalde pretende solucionar esta "debilidad" del gobierno "moviendo piezas con el único criterio de su afinidad personal y con sus hombres de confianza".

Para el portavoz socialista y ex alcalde de la ciudad "resulta también curioso que sean las mujeres, las que pierden en esta remodelación y los afines al presidente de la Junta, Moreno Bonilla, lo que significa que no cree en la igualdad y que está llevando los problemas del Partido Popular a la remodelación en el Ayuntamiento". Desde el grupo municipal socialista se indica que el poder ejecutivo del gobierno se concentra en cuatro hombres, "perdiendo peso específico las concejalas populares".

Con cierta ironía, Muñoz hace referencia a "la nula capacidad del alcalde para hablar con los grupos de la oposición. Ahora sabemos que esa carencia también la tiene dentro de su equipo. Cada vez está quedando más solo y le quedan casi tres años con esta responsabilidad. Sevilla no merece a un alcalde que no se entiende ni con los suyos".

Los socialistas sevillanos ponen el foco en que los miembros del gobierno municipal "con mayor confianza del presidente de la Junta de Andalucía queden relegados a posiciones más discretas de las que habían asumido hasta el momento", por lo que Antonio Muñoz califica los cambios como una "seria crisis interna encubierta". Incluso llega a ser más contundente: "Trasladar al Ayuntamiento los problemas internos de PP genera una incertidumbre que es lo último que necesitan los ciudadanos. ¿Estamos ante una pataleta porque Moreno Bonilla no le permitió pactar con Vox?".

Cristina Peláez, portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla. / Juan Carlos Muñoz

Cristina Peláez: "Sanz se ha limitado a premiar a sus leales"

Precisamente la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, se suma a la interpretación de que el cambio en el organigrama municipal "obedece a cuestiones internas más que a un intento de este alcalde de impulsar los servicios públicos para que sean más efectivos y eficaces".

Para este grupo municipal, que supuestamente tuvo negociaciones para entrar en el gobierno municipal que fueron cortadas en San Telmo, "resulta evidente que este gobierno del PP sigue siendo débil. No funciona y no vemos que salga reforzado con estos cambios". Peláez afirma que en esta crisis de gobierno "Sanz se ha limitado a premiar a sus leales y poner un poco de tierra de por medio con aquellos que pueden haberle provocado algún que otro dolor de cabeza. En resumen, estos cambios no van a suponer -con presupuestos o sin ellos- un impulso del gobierno municipal y de su acción de gobierno, por lo que se debe entender solo y exclusivamente en clave interna".

El grupo municipal de Vox advierte que el alcalde "seguirá teniendo muchos problemas para gobernar por su soberbia, que condena a Sevilla a la parálisis o a la dependencia de las políticas del partido socialista".

Ismael Sánchez junto a Susana Hornillo. / D. S.

Susana Hornillo: "Es la constatación de un fracaso"

La confluencia de Izquierdas tampoco ha visto la remodelación como una cuestión técnica o táctica en el gobierno de la ciudad. Susana Hornillo (Podemos) cree que la reestructuración "no es más que la constatación de un fracaso y lo demuestra el hecho de que lo haya anunciado justamente a mediados de agosto para que nadie se entere". Hornillo va más allá e interpreta que aunque las materias "cambien de manos, el equipo sigue siendo el mismo". Para la concejal, para resolver el problema del equipo de gobierno, "el Partido Popular tendría que confeccionar una nueva lista electoral".

Entre las cuestiones con las que la confluencia de izquierdas no está de acuerdo es que en este nuevo organigrama "Empleo y Economía no vayan de la mano y cobren mayor protagonismo". Hornillo advierte que Sevilla tiene que dar "un giro urgente en las políticas de Economía y Empleo para hacer crecer nuevos yacimientos de puestos de trabajo que no nos hagan depender tanto del turismo como está ocurriendo ahora. Hay que crear alternativas de empleo de calidad para los y las jóvenes de Sevilla".

La concejal de Podemos ha asegurado que Sanz "aprovecha para apartar a Minerva Salas del primer plano de la política municipal. Quizás es la concejala que más escándalos ha acumulado dentro de su área como poner a todo el sector cultural en pie de guerra. Es evidente que Minerva Salas ha quedado relegada a una especie de consultoría interna, una concejalía de asesoramiento o supervisión que en realidad no tiene competencias reales".

Hornillo lamenta que el alcalde no haya aprovechado la remodelación del gobierno municipal "para equilibrar el peso entre hombres y mujeres. Si antes ya estaba descompensado ahora la brecha es muchísimo mayor. Parece que el alcalde tiene más confianza en sus compañeros hombres y no tanto en las mujeres y creo que está lanzando un mensaje poco feminista. Al final lo que está diciendo es que las mujeres solo pueden ostentar responsabilidades si están en tercera o cuarta línea política".

Ismael Sánchez: "No será la última revisión de gobierno en este mandato"

Por otro lado, Ismael Sánchez (Izquierda Unida) considera que supone "un cambio profundo en toda la estructura municipal". El concejal señala que esta decisión "confirma su opinión de que el Ayuntamiento le queda grande a José Luis Sanz, un alcalde que solo sabe traer y llevar propuesta a los plenos y las comisiones de gobierno pero que carece de capacidad para gestionar y gobernar una ciudad como Sevilla". Ismael Sánchez recuerda que el alcalde gobierna en minoría y, por tanto, "tiene la obligación de llegar a pactos y consensos con el resto de fuerzas políticas municipales, pero se empeña en dirigir la ciudad como si tuviera mayoría absoluta. Creemos que no será la última revisión del gobierno en este mandato".

Según el concejal de Izquierda Unida, "están continuamente improvisando y tomando decisiones a la ligera: Tablada o la idea de cobrar por visitar la Plaza de España son solo algunos ejemplos". Ismael Sánchez ha mostrado su esperanza de que a lo largo del mandato el alcalde "se dé cuenta de que tiene que cambiar el modo de gobernar y deje la estrategia de lanzar propuestas para recoger cable después. Este alcalde, como le he dicho muchas veces en el pleno y en comisiones, solo acierta cuando rectifica".

Otra de las decisiones "poco entendibles", según el concejal de Izquierda Unida es la fórmula escogida para la aprobación del presupuesto. "Si existía esa fórmula, ¿por qué no la aplicó en enero, en lugar de hacerlo a cuatro meses de que termine el año?".

"Desde el respeto a las cuestiones internas de cada partido, creemos que el cambio responde a una cuestión política interna del PP. El problema es que estos problemas internos del PP terminan afectando al Ayuntamiento, y finalmente a los ciudadanos de Sevilla".

En cuanto a la creación de la nueva concejalía de Fondos Europeos, que es la única área a cargo de Minerva Salas, que fue la número 2 de la lista del PP para las municipales, recuerda que ya existe una Oficina de Gestión de los Fondos Europeos en el Ayuntamiento y que estos fondos tienen una gestión transversal, "por lo que participan en ellos los delegados de las distintas áreas a las que competen", explica Sánchez. Es decir, que es una delegación con poco peso específico, a priori.