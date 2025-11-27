La oposición rechaza el "caos organizativo" e "incapacidad" del alcalde de Sevilla

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Sevilla, PSOE e Izquierda Unida (IU), han mostrado su rechazo a la activación del Plan de Emergencias Nivel 1 por parte del Consistorio este jueves. Ambos partidos coinciden en que la decisión parte de la "mala gestión" del Gobierno municipal.

En una nota remitida por el PSOE, el portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Muñoz, ha asegurado que esta decisión es una muestra de la "incapacidad" y la "falta de planificación" del alcalde, José Luis Sanz. "El conflicto de la Policía Local demuestra que José Luis Sanz está completamente desbordado y sobrepasado. Siempre llega tarde y mal a los conflictos de la ciudad", ha indicado.

En esta línea, ha señalado que el primer edil ha "mirado hacia otro lado" ante la situación "extrema". Por ello, Muñoz ha reclamado a Sanz que "asuma sus responsabilidades" ante una decisión que asegura "se podría haber evitado".

Por otro lado, el concejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha calificado la declaración del plan de emergencias como "pura propaganda" dado que, según asegura, el gobierno municipal "sabe que carece de consignación presupuestaria" para abonar las productividades necesarias que permitan reforzar la Policía Local.

En referencia a la falta de crédito, el portavoz ha explicado que todas las horas extras que "obligue" a realizar el alcalde durante la Navidad a la Policía Local o a los Servicios de Emergencia "solo podrían abonarse" a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito, un procedimiento excepcional que requiere pasar por Pleno y que, habitualmente, recibe reparos suspensivos de la Intervención General. "Esto podría dejar a la Policía Local sin cobrar las horas extras hasta que los tribunales resolvieran la situación", ha advertido Sánchez.

Por último, Sánchez se ha preguntado por la motivación que ha llevado al Consistorio a activar este Nivel 1 de Emergencia: "¿Dónde está la emergencia en la ciudad?". A su juicio, la activación responde a una "falta de planificación". "El plan de emergencia no puede servir de comodín para suplir el caos organizativo del Gobierno, ni su incapacidad para negociar con la oposición y con la plantilla".

Por su parte, el grupo municipal Vox, a consulta de Europa Press, no ha realizado valoraciones "por el momento".

José Luis Sanz ha anunciado este jueves la activación del Plan de Emergencias Nivel 1 para "garantizar la seguridad" de cara a los eventos de este fin de semana, como el alumbrado navideño y el derbi, y durante las fechas navideñas. Esta decisión "no tiene fecha de finalización" y permite al alcalde "movilizar todos los servicios municipales que hiciera falta".

Esta decisión llega después del rechazo en el Pleno de este jueves del Plan de Navidad propuesto por el Gobierno municipal. El alcalde ha afirmado que durante este periodo "solo se cobraran horas extraordinarias", sería a partir del 19 de diciembre cuando se empiecen a reconocer productividades con el comienzo del Plan de Navidad, activo desde 2004. En este sentido, Sanz ha insistido que el tope legal para el reconocimiento de estas horas es de 5.637.617 euros.