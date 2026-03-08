La Orden de Malta recauda fondos con un concurso gastronómico solidario en Sevilla

La finca Villa Luisa de Sevilla ha sido el escenario este domingo del IV Concurso de Guisos y Arroces, un evento solidario organizado por la Orden de Malta España, cuyos fondos se destinarán íntegramente al comedor San Juan de Acre. La jornada, celebrada entre las 14:00 y las 22:00 horas en el recinto de la avenida Manuel Siurot, ha reunido a varios cocineros participantes en un ambiente festivo y benéfico.

El evento ha transformado los jardines y espacios cubiertos de Villa Luisa en un punto de encuentro gastronómico y solidario. Los equipos han preparado guisos y arroces en grandes recipientes mientras los asistentes disfrutaban de la convivencia.

Un comedor que sirve 50.000 comidas anuales

El delegado de la Orden de Malta en Andalucía, Miguel Enrile, ha puesto en valor la labor asistencial del comedor San Juan de Acre, desde donde se dan "50.000 comidas al año". Esta cifra refleja la magnitud del trabajo de atención a personas y familias en situación vulnerable que realiza la organización en Sevilla de manera continuada.

Además de la ayuda alimentaria, el responsable ha mencionado otras líneas de intervención social. Entre ellas figuran servicios de "asesoría laboral" y un "proyecto de acompañamiento", dentro de una labor más amplia orientada a ayudar a quienes atraviesan dificultades económicas y sociales.

"Mucha gente de la calle tiene muchos problemas y los ayudamos", ha señalado el portavoz durante su intervención. Esta declaración resume el enfoque asistencial de la iniciativa, que va más allá de la provisión de alimentos e incluye apoyo en diferentes ámbitos de la vida de las personas atendidas.