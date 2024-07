El oro olímpico de los trianeros ilustres

París es el centro del mundo en este viernes de julio. En la capital gala celebran la apertura de los Juegos Olímpicos. Una ceremonia gris y sosa que invita más al aburrimiento que a la atención. Más al sur, en Triana, se entregan los otros oros olímpicos, los títulos con los que el Ayuntamiento de Sevilla reconoce la labor de vecinos y entidades en el antiguo arrabal. Entre ellos, Susana Díaz, la ex presidenta de la Junta de Andalucía a la que el alcalde José Luis Sanz la ensalza como “embajadora de oro” del barrio. Todo ello en una semana de arenas movedizas en la sede socialista de San Vicente.

La Velá de Santa Ana ya es historia. La fiesta mayor más antigua de la ciudad que se celebra a la orilla del río está acostumbrada a olas de calor. Son días de mover el abanico en búsqueda del poco aire existente.

La celebración tiene dos epicentros, la calle Betis con las casetas y la Plaza del Altozano, lugar de conciertos y actos oficiales. Al de la inauguración del sábado, cuando el periodista José Yélamo pronunció el pregón de la Velá, le ha seguido este viernes el de la entrega de distinciones. Hasta 13 reconocimientos. de todos ellos, dos muy mediáticos. El de la senadora Susana Díaz y el del tenista Carlos Alcaraz.

El regidor hispalense no ha escatimado en elogios a la ex presidenta andaluza. Ha defendido los motivos para que se le nombre Hija Predilecta de Triana. La sintonía entre ambos políticos, pese a militar en partidos distintos (y parece que irreconciliables si se atiende al panorama nacional), es más que evidente. Se demostró en el Rocío con aquella foto de respuesta a la que protagonizaron Juanma Moreno y Antonio Muñoz en un concierto. Y ha seguido estos días de Velá.

La concordia política

“Susana Díaz es una trianera única, porque así lo demuestra su trayectoria”, ha referido Sanz, que considera a la socialista como “una incuestionable portadora de la máxima distinción que el barrio de Triana puede concederle a uno de los suyos”. No terminan ahí los elogios. “Como alcalde de esa ciudad, además de que me parece de justicia, me hace muy feliz entregarle la distinción de Hija Predilecta de Triana a Susana Díaz, una embajadora de oro de su barrio”, ha defendido el regidor en mitad del Altozano.

No ha faltado el discurso de apelación a la concordia política. Sanz ha empleado términos y referencias ya usados por Díaz cuando se publicaron las distinciones de la Velá de 2024. Ha hablado de la necesidad de tender puentes entre las distintas formaciones y de no dinamitarlos. “Nos iría mejor si fuésemos capaces de aparcar diferencias políticas en algún momento, como pasa en los días señalaítos en este barrio”, ha abundado el alcalde.

El segundo título mediático es el de Hijo Adoptivo, entregado a Carlos Alcaraz, quien no ha podido recogerlo por encontrarse en París para disputar los Juegos Olímpicos, cuya ceremonia de apertura casi coincidió en tiempo con este acto trianero. El tenista comparte distinción con Sor Isabel María Sánchez Pérez, religiosa de las Hijas de la Caridad y docente en el Colegio Nuestra Señora del Rosario, situado en la calle Pagés del Corro. Se le reconoce su trayectoria en la enseñanza y el importante servicio que prestó durante la pandemia del Covid con la confección de mascarillas. La tercera Trianera Adoptiva de este año ha sido la profesora y escritora Cati León.

Trianeros de Honor

Respecto a los Trianeros de Honor, ostentan desde este viernes el título Luis Rodríguez Fontanilla, tan vinculado al Triana CF; Juan Morón Morales, con su zapatería La Valenciana –la del zapato gigante en la fachada–;el arquitecto conservador de la parroquia de Santa Ana, Francisco González de Canales; el empresario Manuel Baena Ferrer, por llevar el nombre del barrio a lo más selecto de la costa marbellí en su local El Mangaleta; y el tabernero Emilio Vara Dorado, de Casa Moreno, donde rara es la cuenta escrita a mano que no tenga estampado el puente de Triana.

También se han distinguido como entidad a la Hermandad del Cachorro y al coro Triana Canta; a la Hermandad de Rocío por su labor social; a Cerámicas Ruiz por su labor en este oficio; y a la tienda Martín Flores por su trayectoria empresarial.