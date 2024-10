Paco Estella, director de Microsoft Salud España: “La inteligencia artificial no sustituirá al ser humano”

La inteligencia artificial será una herramienta al servicio de los profesionales sanitarios. Nunca un sustituto. Eso sí, los trabajadores que no sepan utilizar estas nuevas tecnologías perderán una carrera que ya ha empezado. Esta es la opinión de Paco Estella, director de Microsoft Salud en España. Aunque pone en valor que nuestro país es uno de los más avanzados en la materia, considera que todavía queda camino por recorrer en cuanto al manejo de los datos que alimentan a la máquina. La semana pasada fue uno de los principales ponentes de la I Jornada de Inteligencia Artificial en Salud, celebrada en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe.

Pregunta.¿Cómo está cambiando la IA el sector sanitario?

Respuesta.Es un cambio de paradigma a nivel general. Este tipo de revoluciones han venido históricamente. No es la primera. De hecho, la inteligencia artificial es un ingrediente más para seguir en esa evolución. El cambio viene en dos grandes ramas. Una es la parte más ligada a la productividad o a las tareas más administrativas de los profesionales como rellenar un formulario de alta o analizar diferentes variables en una tabla. Si conseguimos eliminar esas barreras de tareas más repetitivas, ahorraremos mucho tiempo para el profesional sanitario y para el paciente. Así podrán dedicar tiempo a lo que realmente importa. Y, por otro lado, está la parte clínica, porque al final la línea es delgada y termina borrándose. Toda la parte de inteligencia artificial para imagen médica y neuroimagen seguirá en una siguiente fase. Pero creo que tenemos que aprender a andar antes de correr.

P.¿Cómo ve a España?

R.Es una muy buena pregunta. Somos uno de los países más avanzados, no solo en sanidad, sino en implementar tecnologías como la inteligencia artificial en el día a día de diferentes empresas o entidades. Cerca de un 65% de las compañías ya tienen implantada una plataforma de inteligencia artificial o están en ello. Sí hay una mala noticia y es que solo el 30% tiene una estrategia clara de manejo del dato. Por un lado bien, en comparación con otros países, pero por otro tenemos trabajo por hacer.

P.¿Cómo están acogiendo los profesionales sanitarios toda esta revolución?

R.Mucho mejor de lo que muchas veces se habla en los diferentes foros. Todos los profesionales sanitarios están acostumbrados a estar actualizados y a buscar nuevos retos. La tecnología no deja de ser también un medio más para ese fin relacionado con la búsqueda de nuevos tratamientos y diagnósticos. No creo que la inteligencia artificial sea un problema mayor que cualquier otro proyecto de gestión del cambio que se acomete en una entidad sanitaria.

P.¿Pueden acabar este tipo de tecnologías con problemas como el déficit de personal o con el síndrome burnout?

R.No creo que sea la única herramienta para terminar con ese déficit. Eso es una realidad nacional y la tecnología es una rama más para ayudar. Pero en la parte de burnout creo que sí tiene mucho que hacer. Los médicos están saturados y reciben muchos pacientes durante todo el día, uno detrás de otro. Cada minuto de ahorro que la tecnología proporcione al sanitario es una ayuda para que se dedique a otras tareas o al descanso.

P.¿Habrá médicos especializados en inteligencia artificial?

R.Es el presente. Ya existen varios referentes. Por ejemplo, profesionales que se dedican a identificar casos de uso de la comunidad médica. Entonces, definitivamente sí.

P.Una de las principales reivindicaciones de los profesionales sanitarios respecto a los datos que ofrece la inteligencia artificial es el sesgo de género, ¿cómo se puede paliar?

R.Estas plataformas se alimentan de datos y si, de base, están sesgados tampoco hay mucho que se pueda hacer. Ya se trabaja en el fenómeno de grounding para equilibrar más estas respuestas y evitar temas de sesgo de género, de edad, de raza o incluso que la inteligencia artificial invente cosas. Tenemos que hacer mucho trabajo en alimentar a estas herramientas con cortafuegos para evitar que ese sesgo vaya más. Que se alimente de lo justo y necesario.

P.¿Cómo asegurar que la inteligencia artificial sea ética, sea segura y que respete la privacidad de los usuarios?

R.Eso es una realidad. La tecnología como tal no es una amenaza, la amenaza es el uso humano que se dé a la tecnología. Esa parte de ética o de responsabilidad, aunque es un tema muy importante, no me preocupa porque ya se están poniendo cartas en el asunto. En cuanto a privacidad y seguridad , en Microsoft cumplimos con los más altos niveles como la normativa vigente en Europa y la del Instituto Español de Nacional de Seguridad.

P.¿La inteligencia artificial sustituirá al ser humano?

R.Estoy convencido de que no. Estoy seguro de que no va a sustituir al ser humano, lo que sí puedo asegurar con cierto convencimiento es que profesionales que se apoyen y usen herramientas como la inteligencia artificial ganarán la carrera a los que no las utilicen.