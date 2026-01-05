Palmete culminará la modernización de su red de abastecimiento y saneamiento de aguas en enero de 2027

Palmete tendrá completamente renovadas sus redes de agua en enero de 2027. Emasesa inicia este jueves 8 de enero la quinta y última fase del proyecto de sustitución de redes de abastecimiento y saneamiento de aguas en San José de Palmete, en el Distrito Cerro Amate de Sevilla.

Cuando la obra termine, en el plazo de 52 semamas, se completará un plan iniciado en 2018 que ha supuesto una inversión global superior a 9,16 millones de euros y la renovación de más de 12 kilómetros de tuberías, modernizando unas infraestructuras que databan de 1975 y estaban al final de su vida útil. Esta intervención responde a una demanda histórica vecinal y supone la culminación de un proyecto que ha transformado la red hidráulica de Palmete, garantizando un servicio más eficiente y sostenible para miles de vecinos.

Los trabajos se desarrollarán en las calles Humildad, Confianza, Ahínco y Afán, así como el tramo norte de las calles Juventud, Sinceridad y Afecto comprendido entre las anteriores.

Una renovación integral hasta 2027

Esta intervención cuenta con un presupuesto de 1.906.166,82 euros y un plazo de ejecución de 52 semanas, por lo que finalizará a principios de enero de 2027.

Para abastecimiento de agua potable se van a instalar un total de 1.073 metros de tubería de fundición dúctil, con diámetros Ø200 mm (260 m) Ø150 (140 metros) y Ø100 mm (673 metros), incluyendo un total de 16 válvulas, 2 hidrantes, una ventosa trifuncional, un desagüe y cuatro tomas de agua potable, así como 143 acometidas domiciliarias.

En cuanto a la red de saneamiento, se van a instalar un total de 966,39 metros de tubería de Gres en diámetros Ø300 mm (828,68 metros) y Ø400 mm (137,71 m), incluyendo 36 pozos de registro y 73 imbornales, así como un total de 93 acometidas domiciliarias.

Dada la afección a los pavimentos existentes que supone la instalación de las nuevas conducciones, se realizará una reposición completa de estos, con un nuevo esquema diseñado por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente de Sevilla, que ha colaborado en la definición de pavimentos en la fase previa de redacción del proyecto de construcción.

Modificación de las alineaciones actuales

En este sentido, y dadas las características de las calles, se propone una modificación de las alineaciones actuales, de manera que, manteniendo la sección de calzada, se dote a la acera con el máximo ancho posible para contar con itinerarios peatonales accesibles. Puesto que en las calles Ahínco, Confianza y Humildad no es posible contar con este tipo de itinerarios peatonales, se proyecta una plataforma única con preferencia peatonal, dotándola de la señalización adecuada.

Los trabajos incluyen la demolición de las solerías y calzadas existentes y la instalación de 865 metros de nuevos bordillos de hormigón, 3.500 m2 de acerado de baldosa hidráulica de taco hexagonal, 43 pasos deprimidos para personas con movilidad reducida, 57 vados de acceso a garajes y 3500 m2 de calzada, nuevas marcas viales y señalización vertical y horizontal.

Las obras de mejora de las redes de Emasesa para el abastecimiento, saneamiento y evacuación de aguas pluviales en San José de Palmete se engloban en el plan integral del Ayuntamiento de Sevilla en esta Zona de Transformación Social y comenzaron en 2018.

Una obra ambiciosa desarrollada en 5 fases

Para la renovación completa de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de toda la barriada se planteó la ejecución por fases, habiéndose completado ya las cuatro primeras con un presupuesto total de 7,25 millones de euros, desde la calle Comprensión hasta la calle Fe, ambas incluidas.

• 1ª Fase: calles Comprensión, Felicidad, Afecto, Juventud y Sinceridad

• 2ª Fase: calles Igualdad, Serenidad, Libertad y Generosidad

• 3ª Fase: calles Soledad, Franqueza, Solidaridad, Unidad y Fraternidad

• 4ª Fase: calles Compasión, Anhelo, Prudencia, Fe, Juventud, Sinceridad, Verdad y Honestidad

• 5ª Fase: calles Humildad, Confianza, Ahínco y Afán y el tramo norte de las calles Juventud, Sinceridad y Afecto.