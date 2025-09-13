Los parques del Tamarguillo y de Miraflores vuelven a abrir al público

El Ayuntamiento ha reabierto los parque del Tamarguillo y Miraflores tras aplicar el protocolo de la Junta frente a la gripe aviar. De este modo, se han retirado los ejemplares muertos y se ha procedido a la limpieza y desinfección de la zona, además de una vigilancia diaria y el vallado de las zonas de agua para impedir el acceso de las personas. Desde el consistorio recuerdan la recomendación de no alimentar a las aves.

Precisamente esta mañana se han encontrado cuatro aves muertas en el parque de María Luisa apenas 24 horas después de haberlo abierto de nuevo al público.En concreto, la muerte de un pato, un palomo y dos crías de pato han hecho que el Ayuntamiento mantega valladas las zonas de agua en el parque. La apertura del parque María Luisa se realizó después de haber tomado todas las medidas del protocolo frente a la gripe aviar, supervisadas por la Junta de Andalucía, con acciones como limpiar y desinfectar los estanques, reforzar la vigilancia, vallado de zonas sensibles, control de la recogida de aves y colocación de cartelería informativa con recomendaciones al público.

También volvieron a tener público los Jardines del Real Alcázar, reanudándese el ciclo de conciertos en este espacio patrimonial. La programación cultural vuelve a desarrollarse en el recinto, aunque adaptada a medidas de prevención frente a la gripe aviar.