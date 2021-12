Los seis personajes del año en Sevilla

La ciudad despide un año durísimo, marcado por las restricciones y la resaca emocional de un 2020 para siempre recordado por los miles de muertos que se registraron en España por efecto de una pandemia que no ha terminado. Si bien hay hitos que se han suspendido (las fiestas mayores y muchos episodios de la vida social) hay otros que han seguido adelante como buenamente se ha podido. La ciudad se ha pasado una buena cantidad de meses al ralentí. Con esa velocidad media hemos asistido a la dimisión de un alcalde y a la llegada de un nuevo arzobispo, a la disputa al máximo nivel en la vida interna del PP, al complejo proceso de vacunación o al relevo en la cúpula de una de las multinacionales sevillanas más prestigiosas en toda España. Sevilla ha seguido su vida en el contexto de la pandemia, lo cual ha generado una serie de personajes que serán recordados por sus declaraciones, gestiones o pasos al frente. Queda demostrado que la vida no se detiene a lo largo de todo un año, aunque hayamos asistido a restricciones de las que sólo supieron nuestros abuelos. El futuro es incierto, pero no queda otra que continuar con la vida política, institucional y empresarial, adecuando quizás la velocidad a las circunstancias que impone la lucha contra el coronavirus. Hasta las corridas de toros cambiaron de fecha (de abril a septiembre), pero se pudieron celebrar todas después de un año de suspensión. Quizás ahora sería imposible. Se demuestra así que la adaptación y la determinación son valores al alza en estos meses en los que una ola del virus sigue a otra, dejando días más seguros y generando nuevamente períodos inseguros.

Juan Espadas, secretario general del PSOE-A

El primer alcalde que dimite

Por Carlos Navarro Antolín

La última vez que dimitió un alcalde ocurrió precisamente en Navidad. Eran las vísperas de la Nochevieja de 1977 cuando Fernando de Parias Merry optó por abandonar el cargo por discrepancias con los poderes de Madrid por el trato que recibía Sevilla en proyectos fundamentales para su desarrollo. Ninguno de los alcaldes elegidos en las urnas ha dimitido hasta ahora. Juan Espadas ha sido el primero. Lo ha hecho por razones estrictamente políticas: asumir el liderazgo regional del partido para intentar que el PSOE recupere el gobierno de la Junta de Andalucía. La apuesta es importante y conlleva tanto el sacrificio político personal como poner en riesgo la principal Alcaldía de los socialistas en España, pues se daba por sentado que Espadas podría repetir un mandato más sin muchas complicaciones. Al margen del vodevil en el que se ha convertido la salida de Espadas de la Plaza Nueva, queda la imagen de un alcalde tranquilo, poco amigo de las polémicas, que no ha necesitado ningún gran proyecto para estar seis años en el puesto, que ha sido capaz de negociar con unos y con otros, que ha basado su gestión más sonada en los asuntos de turismo pese a los efectos devastadores de la pandemia en el sector, que alargó la Feria de sábado a sábado y que, fundamentalmente, supo sacarle partido a la sobreexpectación que generó el PP en el mandato anterior. El alcalde ha sacado presupuestos tanto con Ciudadanos como con la izquierda más a la izquierda. No ha tenido excesivos problemas con Vox, que sólo tiene dos concejales. Ha conocido hasta cinco portavoces del PP. Ha cultivado tanto la Sevilla de los co-working de la Cartuja como la de las hermandades. Sin grandes infraestructuras nuevas, pero con un estilo que ha gustado lo suficiente y que se interrumpe en el plano municipal por una exclusiva decisión personal en el ámbito orgánico.

José Ángel Saiz, Arzobispo de Sevilla

La sonrisa de la Diócesis

Por Juan Parejo

Con su buen talante, su disponibilidad y su afable sonrisa, José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla desde el pasado mes de junio, se ha ganado el favor de los sevillanos desde que puso los pies en la ciudad. En los apenas seis meses que lleva de pastor en una de las diócesis más extensas de España, monseñor Saiz ha podido conocer de primera mano cómo se vive la religiosidad popular en la multitudinaria misión del Señor del Gran Poder y en la salida extraordinaria de la Virgen de los Reyes del pasado 7 de diciembre. Precisamente, fue el gran impulsor de esta procesión en la que se conmemoraba el 75 aniversario de la proclamación oficial del patronazgo. Saiz, antes de su llegada incluso, ya proclamaba la importancia de la piedad popular. Y lo hacía a través de las redes sociales. No en vano, es el primer arzobispo de Sevilla con una cuenta en Twitter. A través de ella da cuenta a diario de sus visitas y acciones pastorales y enriquece los tuits con detalles que revelan su interés por conocer cada lugar y cada acto. En los primeros días de su estancia en Sevilla se dedicó a visitar los barrios y las realidades más pobres. También buscó un hueco para recibir en un encuentro muy distendido a los medios de comunicación. No se olvidó de las hermandades, consciente de la importancia que tienen en un mundo cada vez más secularizado. Ni de los políticos, sabedor que deben ser útiles colaboradores. Durante este tiempo siempre ha sabido darle el lugar que le corresponde a su predecesor, monseñor Asenjo, en el que tiene un leal colaborador. Sigue visitando todos los arciprestazgos de la provincia y conociendo al clero. De momento, no ha realizado ningún cambio en el gobierno y en las distintas delegaciones de la Archidiócesis.

Virginia Pérez, presidenta del PP de Sevilla

Vencedora frente a San Telmo

Por C. Navarro Antolín

Es la única mujer que preside una estructura provincial del PP en Andalucía, la formación política que gobierna la comunidad. Y está en el puesto pese a tener la oposición frontal de la cúpula regional de su partido. Virginia Pérez decidió tirar hacia adelante y presentarse a la reelección como presidenta del PP de Sevilla, a pesar de que los planes de Juan Manuel Moreno eran otros para el partido. No fue nada fácil y todavía no le han perdonado la osadía. Ni está previsto que merezca tamaña indulgencia. Sevilla no fue más (ni menos) que la provincia donde midieron sus fuerzas la directiva nacional (Pablo Casado y Teodoro García Egea) contra la regional (Moreno y (Elías Bendodo). San Telmo perdió frente a Génova después de haber impulsado la candidatura del alcalde de Carmona, Juan Ávila. Derrotar en una batalla orgánica a un presidente en el ejercicio del poder no es plato de buen gusto ni siquiera para la que vence. Pero los militantes fueron claros en las urnas. Cómo no, hubo denuncias de pucherazos y momentos de tensión, pero los perdedores han terminado por ser integrados en la ejecutiva provincial. Virginia Pérez es de la primera hornada de dirigentes del PP que no se han criado políticamente a la vera de Javier Arenas, por lo que no acepta de entrada designaciones a dedo ni culturas de libreta azul. De su reelección como presidenta provincial se ha derivado que el candidato a la Alcaldía de Sevilla sea el senador José Luis Sanz. Tanto Pérez como Sanz cultivan una relación fluida con Casado y García Egea. Los dos sevillanos serán claves para movilizar el voto a favor de Moreno en las elecciones autonómicas que se celebrarán más pronto que tarde en 2022, por lo que a todos interesa la paz.

Morante de la Puebla, matador de toros

El poder de volver loca a la Maestranza

Por Álvaro Ochoa

Ocurrió el primero de octubre de este año al que sólo falta darle la puntilla. José Antonio Morante Camacho, que ha hecho a su pueblo conocido en todo en el mundo, dejó una tarde para el recuerdo. Una faena para la historia. Unos capotazos dignos de museo. En ellos se resume la mejor temporada de su vida. Un cuarto de siglo de matador de toros. Más bien, de ilusionista del albero. Porque Morante es sinónimo de ilusión. De sueños que una Feria de San Miguel hicieron realidad vistiendo un traje tan controvertido como su personalidad. Capaz de lidiar con un sombrero en la mano y mandar callar después a la banda de música para volver loca a la Maestranza. Un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. Tras lo ocurrido en otoño, la de colmar de nuevo las expectativas y justificar los muchos euros que vale una de sus corridas. En 2021 han sido medio centenar. El que más del escalafón. Un termómetro de las ganas que despierta en la desconfinada afición. Los datos, 51 orejas y 104 reses lidiadas, no representan la importancia del año del cigarrero. Las sensaciones, las ovaciones y el cariño de sus seguidores superan cualquier frío guarismo que se mire. Lo de Morante fue ser el indiscutible triunfador de Sevilla sin tener que ser el que corta más orejas ni el que abra la Puerta del Príncipe. Sí fue del que se habló, se habla y se hablará en 2022 en las tertulias taurinas. Tanto en las oficiales de salón de actos como en las oficiosas de bares y grupos de WhatsApp. De Morante es noticia todo: sus vestimentas, su relación con Joselito, su ideología y sus ganas por cambiar el reglamento para hacer más atractiva la fiesta. Todavía no ha acabado el año y ya hay gente ahorrando para verlo en marzo en Olivenza, donde hará doblete.

Concha Yoldi, empresaria

La garantía del éxito de Persán

Por C. Navarro Antolín

De presidir la fundación a liderar toda la compañía. La Fundación Persán es un oasis de esperanza para cientos de desempleados que quieren ganarse la vida por sus propios medios. Sin ánimo de lucro, esta entidad busca devolver la dignidad a las personas por medio de un trabajo. Concha Yoldi lleva años dedicada a este cometido. Pero las circunstancias mandan. Y en este 2021 que acaba ha asumido la presidencia de la multinacional líder en detergentes y suavizantes tras el fallecimiento de su marido, el inolvidable José Moya. Yoldi tiene una sobrada experiencia en la compañía al haber sido vicepresidenta durante más de 25 años y y contar con una de las trayectorias profesionales más consolidadas y reconocidas tanto en el sector como en el panorama empresarial. Se incorporó a la empresa familiar, fundada por su abuelo en 1940, y ha sido sucesivamente jefa de Compras, directora de Compras y Aprovisionamiento, miembro del Comité de Dirección y vicepresidenta del Consejo de Administración. Es una mujer fuerte, sacrificada, con reconocida habilidad en el organigrama institucional sevillano y andaluz, donde es muy respetada. Nunca ha perdido el contacto con una de sus instituciones favoritas: la Universidad de Sevilla. De hecho preside el consejo económico y social de la Hispalense. Y está muy comprometida con la Iglesia de Sevilla y con instituciones como el Ateneo. El paso al frente que ha dado al asumir la presidencia supone una garantía de continuidad, estabilidad y proyección de futuro para la multinacional, máxime en tiempos en los que Andalucía no anda precisamente sobrada de empresas que contribuyan a la tan anhelada economía productiva. Persán es una de las empresas que suponen un timbre de gloria para la economía local y regional.

David Moreno, Coordinador del Plan de Vacunas

Pinchazos de esperanza

Por Cristina Valdivieso

Se define en su perfil de Twitter como “adicto” a su “familia, amigos, deporte, música, trabajo, por ese orden”. En el último año no es que haya invertido el orden de sus adicciones, lo que sí se ha visto obligado a modificar es el tiempo que ha tenido que dedicar a cada una de ellas. El doctor David Moreno es licenciado en Medicina y Cirugía y ejerce como pediatra, pero desde junio de 2019, además, encabeza el Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía. Un cargo al que llegó con un objetivo claro: modificar el calendario oficial de vacunas incluyendo sueros que, a pesar de que se recomiendan en las consultas de muchos pediatras andaluces, aún no se contemplaban en la agenda de vacunación; y con mucha responsabilidad, desde el que se vio apenas unos meses después inmerso en la peor batalla contra un virus de la historia reciente: el SARS-CoV-2. Siempre en un segundo plano –su función en esta guerra no está en primera línea de asistencia– el director del Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía es la voz detrás de los que inyectan la esperanza. Un trabajo sin descanso por conseguir esa ansiada inmunidad de rebaño que se fijó en un principio en el 70% de la población y más tarde en el 90%. Campañas en redes sociales, personales y oficiales de la Junta, entrevistas en medios de comunicación y un sinfín de actos de concienciación ciudadana se han convertido en el día a día de este experto en vacunas en un año en el que se han puesto 3,5 millones de pinchazos contra el Covid en Sevilla y que acaba de cumplir su primer aniversario metido de lleno en la última etapa para cerrar el círculo de la inmunización familiar con la vacunación pediátrica. Un momento que Moreno, como pediatra, admite en sus redes sociales, le hacen despedir un año duro “muy emocionado” y “agradecido” a padres y profesionales sanitarios “por darlo todo”.