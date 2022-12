El regalo personalizado perfecto llega a Sevilla: experiencias gastronómicas sorpresa con Uncovercity

Se acercan los días críticos de este periodo navideño en los que todo el mundo busca desesperadamente el regalo perfecto para sorprender a los que más le importan. Jornadas de nervios por no querer repetir corbatas, camisas, pendientes o libros, que nos hacen ‘salvar la papeleta’, pero con la sensación de que, un año más, no hemos logrado sorprender a nadie. Lo que realmente perseguimos es demostrar a los que más queremos, que hemos pensado en ellos y que nos importan. Y no es tarea fácil, ¿verdad?

Con ese objetivo, llega a Sevilla en estas fiestas Uncovercity, la startup líder en experiencias gastronómicas sorpresa y personalizadas, que hasta ahora operaba en Madrid, Valencia y Barcelona, y que recientemente ha comenzado a operar tanto en la capital hispalense como en la vecina Málaga.

Y su oferta se ajusta como un guante a los que buscan el regalo perfecto: personalizado, sorpresa y único. Una comida o cena en la que los regalados conocen cuándo y con quién, pero no saben ni a qué restaurante irán ni qué platos van a probar. Mediante un cuestionario previo, en Uncovercity elaboran un perfil gastronómico personalizado del cliente, y su sistema de asignación elige el restaurante que mejor se adapta a sus gustos o preferencias, alergias o intolerancias (y a otros detalles como la ocasión a celebrar, la distancia hasta el restaurante, etc).

La compra de este regalo, además de la personalización y la sorpesa, lleva también aparejada una capa experiencial en la que el cliente va recibiendo comunicaciones y pistas sobre su destino ‘secreto’, que no se desvela hasta que se sitúa frente al restaurante elegido. Si se ha adquirido la opción de ‘transporte con chófer’ (aun no disponible en Sevilla, aunque se espera para 2023), será recogido en su casa y llevado al restaurante sin desvelar su destino.

Si se ha optado por la opción de desplazarse por sí mismo, las pistas recibidas por whatsapp o email le irán acercando progresivamente al restaurante para que llegue a tiempo a la hora de su reserva.

Si lo tuyo es un regalo para otros, comprando en su página web y en apenas 2 minutos, tienes en tu correo electrónico la tarjeta regalo correspondiente a la experiencia Uncovercity que hayas elegido (¡por eso dicen que son ‘más rápidos que Amazon’).

Una vez en tu poder, puedes imprimirla y entregársela en mano, o reenviarla directamente por email en unos segundos… Para los indecisos, y aquellos que siempre apuran hasta el último momento, son una solución excelente para ‘quedar como un Rey’ a golpe de click.

Sencillez en la compra, personalización y efecto sorpresa, las claves del éxito

Gracias a la sencillez del proceso de compra y a la personalización, con Uncovercity los usuarios se evitan pasar horas frente al ordenador buscando en los comparadores habituales ese restaurante al que quieren ir con su pareja, o regalarle esa misma experiencia a sus más allegados.

Simplemente han de acceder a www.uncovercity.com, seleccionar la ciudad en la que quieren disfrutarlo (desde hoy Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla y Málaga), y elegir entre los 4 menús de su oferta (UncoverPOP, UncoverÑAM, UncoverWOW y UncoverTOP).

El perfil gastronómico que elaboran y su sistema de asignación de restaurantes, hacen el resto, manteniendo siempre el efecto sorpresa hasta el final.

En 20202, además, la startup ha implementado la posibilidad de que, además de las comidas o cenas de pareja, Uncovercity se pueda disfrutar también para comidas de amigos, celebraciones familiares, grandes grupos, e incluso eventos de empresa, como las Cenas de Navidad.

Más de 4.000 comensales satisfechos, con 4,9 sobre 5 en Google… y ahora también B2B

Los más de 4.000 clientes que han probado ya Uncovercity en Madrid, Valencia, Barcelona. Sevila y Málaga, les avalan, y mantienen una puntuación de 4,9 sobre 5 en las reseñas de Google.

Además, desde mediados de 2022, han desarrollado también un producto B2B para empresas que ya opera con éxito en una decena de compañías de mediano y gran tamaño.

Este producto consiste en una plataforma online que facilita la automatización y simplificación en la organización de comidas y cenas empresariales en cualquiera de sus formatos (comidas entre directivos, proveedor-cliente, eventos de team building, incentivos a empleados, y un largo etcétera de casos de uso).