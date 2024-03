Dos personas apuñalaron a la vez a la víctima del crimen de Santa Clara. El joven Reda A., de 21 años y de origen marroquí, presentaba múltiples heridas de arma blanca tanto de frente como por la espalda, que le causaron la muerte casi instantánea. La Policía considera que son dos los autores materiales del homicidio. Ambos son dos jóvenes de 18 años, vecinos de Los Pajaritos y de nacionalidad española, que fueron detenidos en las horas posteriores al suceso. Uno de ellos fue arrestado la tarde del domingo y el otro se entregó en una comisaría de la Policía Nacional a las ocho de la mañana del lunes. Acudió acompañado por su abogado.

Ambos permanecen en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial, lo que presumiblemente harán durante la jornada de mañana miércoles. Todo apunta a que el crimen se originó tras una primera pelea ocurrida en una discoteca de la calle Aviación, en el polígono Calonge, en la que se enfrentaron dos grupos, el de los agresores y el de la víctima. Dicha reyerta se habría traslado después a la calle y ambos grupos se volvieron a encontrar en el lugar en el que se produjo el apuñalamiento.

Reda fue agredido en la avenida de las Villas de Cuba, a la altura de la confluencia con la calle Macedonia. Era ya al otro lado de la avenida de Kansas City y el camino habitual de regreso tanto para los agresores como para la víctima, ya que unos residían en Los Pajaritos y el joven marroquí vivía en el cercano barrio de la Candelaria. El homicidio tuvo lugar a las ocho menos cinco minutos de la mañana del domingo.

La víctima cayó malherida y se desplomó en la calzada, junto a unos coches aparcados. Poco después del crimen podía verse unas huellas de arrastre en el capó de uno de los vehículos. Varias personas llamaron al 112 para avisar de que había un joven tendido en la calzada, junto a un patinete eléctrico. Los primeros policías que llegaron comprobaron que el joven presentaba numerosas heridas de arma blanca. Los profesionales sanitarios del 061 intentaron reanimarlo durante casi una obra, con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) que resultaron infructuosas. Sólo pudieron certificar la defunción del chico.

El Grupo de Homicidios inició entonces una investigación que por el momento se ha saldado, en menos de 24 horas, con los arrestos de los dos presuntos autores del crimen. Reda jugaba al fútbol en el Atlético Libertad, un equipo de Mairena del Aljarafe que milita en el grupo 4 de la categoría Tercera Andaluza. El club le recordó ayer con una emotiva publicación en sus redes sociales, en la que muestra el “profundo dolor del corazón” que siente la institución. “Un joven con ilusiones y objetivos en la vida que una mano cruel y despiadada nos ha arrebatado”, dice el Atlético Libertad en su mensaje de condolencias. “Reda, amigo... llegaste a nuestra casa un buen día para practicar tu deporte favorito y te ganaste el cariño de todos. Tu lealtad a nuestro escudo y nuestros colores superaron el obstáculo de la distancia y no te importaba venir hasta Mairena para entrenar con tu equipo y vivir y sentir como vibraba en tu interior la pasión liberteña”, continúa la publicación.

“Estamos rotos de dolor porque nunca hubiéramos pensado que nos arrancaran de esta forma uno de nuestros chicos. Te recordaremos eternamente, Reda, y seguro que allá arriba te recibirá nuestro querido Antonio Rojas y juntos disfrutaréis de tu equipo y de tu club desde el balcón de los ángeles. Descansa en paz amigo... siempre perdurarás en nuestros corazones”, concluye el sencillo homenaje de su club.

El de Reda es el segundo homicidio que tiene lugar en Sevilla capital en lo que va de año, después de que el 18 de febrero asesinaran de un disparo a un hombre de 37 años, Emilio F. B., en un descampado de Sevilla Este próximo al solar en el que se celebra el mercadillo. Tres días después fue detenido el presunto autor del crimen, que está en prisión desde entonces.

"Jugamos sin saber que había muerto"

El Club Atlético Libertad ha decretado dos días de luto oficial en los que ninguno de los equipos de la entidad entrenará. Además, la Federación Sevillana de Fútbol le ha concedido la suspensión del próximo partido del conjunto senior, en el que jugaba Reda. Así lo confirmó ayer a este periódico Abel González-Fajardo, presidente del club. Todos los jugadores saldrán el próximo fin de semana con brazalete negro en señal de luto.

El responsable del Atlético Libertad indicó que Reda llevaba tres años jugando en el conjunto de Mairena del Aljarafe, al que llegó acompañando a otro jugador marroquí. Solía jugar en la posición de lateral derecho. “Residía en la Candelaria y venía a entrenar cada día en Metro. Le encantaba nuestro club, sabíamos que era una persona de una familia muy humilde, y le ayudábamos siempre que podíamos”, explicó el presidente del conjunto mairenero.

Nadie del club sabía que su jugador había muerto la mañana del domingo. El equipo disputó un partido a mediodía. “Lo llamábamos y no cogía el teléfono. Jugamos el partido y no sabíamos que nuestro jugador había muerto”. Por la tarde le volvieron a llamar por si quería ir a ver un partido de un equipo de las categorías inferiores del club, pero tampoco hubo respuesta. No fue hasta por la noche, cuando otro jugador vio en redes sociales la publicación de una amiga de Reda, cuando supieron que el joven había sido asesinado por la mañana.

El presidente del club entregó ayer a los padres de Reda una bufanda y unos anillos, en un acto al que acudió toda la plantilla. La intención de la familia es que Reda sea enterrado en Marruecos, si bien todavía no hay fecha para el traslado del cuerpo a su país de origen. El club Atlético Libertad se ha ofrecido a realizar actos de carácter benéfico para ayudar a la familia si ésta así lo requiere. "Siempre lo vamos a recordar con una sonrisa, siempre estaba sonriendo".