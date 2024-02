Dos personas escalan la Giralda de madrugada por los andamios de la obra

Dos personas, un hombre y una mujer, han escalado de madrugada la Giralda por los andamios de la obra de restauración. La Policía Nacional ha tenido que intervenir para sacar a la pareja de la torre, ya arriba de la misma, mientras que la Policía Local ha propuesto a ambas personas para una sanción administrativa. Los hechos han ocurrido sobre la una de la madrugada y la Policía recibió varias llamadas alertando de que había dos personas subiendo la torre por los andamios que quedan en una de las caras.

Una de estas llamadas era de un trabajador y otras eran de testigos. Según indicaron a este periódico fuentes policiales, la pareja no tenía intenciones suicidas sino que simplemente estaba haciendo una gracia o una broma. Se trata de una pareja sevillana. Llegaron hasta arriba a través de los andamios que quedan en la cara norte de la Giralda.

No han causado ningún daño en el monumento, cuya restauración precisamente acaba de concluir. Los escaladores no fueron detenidos, al considerar la Policía Nacional que no habían cometido ningún delito, pero sí han sido propuestos para una multa por parte de la Policía Local. Una patrulla de la Policía subió a la Giralda por dentro para obligarles a bajar. Ambos fueron identificados tras la intervención.

A ambos podría aplicársele la Ordenanza Municipal de Medidas para el Fomento y Garantía de la Convivencia Ciudadana en los Espacios Públicos de Sevilla, popularmente conocida como ordenanza antivandálica, que contempla sanciones de entre 1.500 y 3.000 euros para las infracciones consideradas muy graves por actos vandálicos. Este tipo de actos tienen tal catalogación cuando atentan contra monumentos o edificios protegidos de la ciudad.

La pareja aprovechó la obra de restauración de la torre para colarse en los andamios y escalar por ellos. Precisamente este lunes empezó a retirarse la estructura tras la finalización de los trabajos, que se han prolongado durante los últimos siete años. La cara norte ha sido la última en la que se ha intervenido. Las obras fueron aprobadas en febrero de 2017 tras detectarse problemas de degradación de cantos de cornisas y antepechos de balcones, así como el mal estado general de los paños de sebka, columnas y capiteles.