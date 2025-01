Campanas de boda en el stand de la Diputación ponen la nota romántica a la inauguración de Fitur: "Me caso, me caso"

La Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid se convierte durante estos días en escenario de las principales bazas del sector. Cinco días en los que cada stand trata de seducir a los visitantes con spots de alto impacto, degustaciones gastronómicas y, en definitiva, una cuidada muestra de los mejores atractivos que ofrece cada destino. Pero ha sido una petición de boda de lo más inesperada uno de los momentos que más expectación ha generado entre los asistentes a la jornada inaugural de este miércoles.

Todo ha ocurrido en el stand de la Diputación Provincial de Sevilla. El protagonista de esta anécdota ha sido Diego Bernal, responsable del complejo de alojamientos rurales Al Muniat en El Castillo de las Guardas, quien ha aprovechado su presentación para agradecerle su apoyo a su pareja, Paloma Valencia, una espectadora más entre el público. Al terminar su exposición, Bernal se ha metido la mano en el bolsillo y ha sacado una pequeña caja. El empresario ha invitado en ese momento a su novia a subirse al escenario.

Diego Bernal le ha pedido matrimonio a Paloma Valencia en el stand de la provincia de Sevilla en Fitur. / D. S.

Diego Bernal se ha arrodillado y ha sorprendido a los allí presentes con una pedida de mano, a la que Paloma no ha dudado en responder con un rotundo sí. Los trabajadores del espacio sevillano han dejado lo que estaban haciendo para romper con un fuerte aplauso el momento más romántico del día en Fitur. "Me caso, me caso", ha sido lo poco que ha acertado a decir la prometida, en mitad de las 'enhorabuenas' y 'vivas'.

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha anunciado en Fitur una nueva convocatoria del Más Sevilla Turístico con una dotación presupuestaria de 10 millones de euros. El objetivo de este plan es "promocionar y atraer turismo sostenible a los pueblos sevillanos" a través de ayudas que los municipios podrán invertir en señalética en carriles, remodelaciones de haciendas y "en todo aquello que sea de ámbito público para, desde la colaboración público- privada ponerlo a disposición de la generación de riqueza y de la generación del turismo", afirmó Fernández.

"Que los alcaldes y las alcaldesas estén aquí es un gran logro de la Diputación de Sevilla porque tienen la capacidad de enseñarle su pueblo al mundo", ha añadido Fernández sobre esta iniciativa, alabada por el ministro de Turismo, Jordi Hereu, en su visita al stand. Diputación escuchará a los alcaldes y alcaldesas, además de a Prodetur y a las mancomunidades "para que nos digan cómo y de qué manera podemos generar economía de escala desde el equilibrio público-privado en turismo para que esto sea una palanca de empleo y generación de riqueza".

En este sentido, Fernández ha puesto como ejemplo el proyeto de El Madroño, el municipio más pequeño de la provincia con 290 habitantes, que planea abrir un alojamiento turístico con ocho plazas que generaría entre tres y cinco puestos de trabajo. "Este modelo nos vale, es pequeño, sostenible, equilibrado que genera economía y que mezcla lo público y lo privado", ha concluído el presidente.