Esta es la plaga que está azotando a los naranjos de Sevilla

El estado actual que presentan muchos naranjos en los barrios de Sevilla, con una pasta blanquecina y pegajosa en las hojas, está causando cierta alarma vecinal que se ha extendido por las redes sociales, donde se están colgando vídeos de alerta, sobre todo en el Polígono San Pablo, Nervión y Triana.

Los vecinos preguntan en la red X y Facebook qué es ese "goteo grasiento" que cae de los naranjos" y otros preguntan por "esas costras que gotean".

Los expertos en jardinería consultados por este periódico aseguran que en efecto una plaga está afectando a parte de los naranjos de Sevilla, pero avisan de que se trata de una plaga común, sin importancia, de fàcil solución y que no afecta a la vida de los árboles.

Según los especialistas en jardinería y según el área de Parques y Jardines del Ayuntamiento, la sustancia que tienen las hojas de los naranjos de la capital está originada por la presencia masiva de dos insectos: la mosca blanca y la cochinilla, y añaden que esto ocurre cuando se da una elevada humedad con altas temperaturas, como ha sido el caso este año.

La mosca blanca de los cítricos / D. S.

La cochinilla de los citricos / D. S.

Melaza en las hojas y en el acerado

La formación de esa pasta blanquecina en los naranjos se debe a que la mosca blanca deja una melaza en la hoja que atrae a a cochinilla, y este último insecto a su vez se alimenta de esa melaza hasta el punto de secar la hoja y ennegrecerla, explica Aurora Baena, gerente de la Asociación de Jardinería Andaluza (AMJA). "No es una plaga importante y no mata al árbol, y además es fácil de quitar, ya que no se necesitan productos químicos para su retirada, sino un control biológico, es decir, con otros insectos depredadores de la mosca y la cochinilla", recalca la experta.

Naranjos de Sevilla / M. G.

Parques y Jardines subraya que esta sustancia pegajosa no afecta al naranjo y señala que solo genera efectos en las aceras o el pavimento, ya que cuando cae es deja la superficie algo pringosa, pero no reviste más inconvenientes.

Soluciones para esta plaga

Respecto a las soluciones, el Ayuntamiento de Sevilla destaca que se va a atajar esta plaga de mosca blanca y cochinilla aplicando un tratamiento ecológico que no afectará a los ejemplares ni a las personas, y subraya que con la bajada de las temperaturas irá desapareciendo esta afectación.

En opinión del arquitecto paisajista Ricardo Librero, si se coge a tiempo, la presencia de esta plaga de insectos en los naranjos se elimina en un alto porcentaje (en torno al 80%) lavando las hojas, en una primera fase, con jabón potásico y chorros de agua a presión. Si aún quedan restos de insectos, en una segunda fase se aplica un tratamiento biológico: insectos que se comen las larvas de la mosca blanca y la cochinilla hasta acabar por completo con la plaga.

Librero lanza un mensaje tranquilizador: que esta plaga se controla sin grandes complicaciones y actualmente con los tratamientos biológicos se consigue acabar sin grandes problemas con la mosca blanca y la cochinilla de los naranjos.

Sin rastro de la plaga más destructiva HLB

Los expertos recalcan que la buena noticia es que los naranjos de Sevilla no sufren la temida plaga HLB (también conocida como greening o dragón amariollo), la más destructiva que afecta a los cítricos de medio mundo (Asia, Africa y América) y está causada por una bacteria que deforma y provoca el envejecimiento de sus hojas y frutos. Esta bacteria la transmiten dos insectos: el psílido asiático y el psílido africano.

Para prevenir y evitar esta temida plaga HLB, Sevilla participa desde 2019 en el programa europeo Life Vida for citrus, un proyecto impulsado por el técnico de Parques y Jardines de Sevilla Pedro Torrent. Es un programa que cuenta con financiación europea para proteger al sector de los cítricos de esta enfermedad que se ha extendido por distintos países y que tiene un grave impacto.

La especie más abundante de Sevilla

Los naranjos son, en la actualidad, la especie más abundante de Sevilla. Representan el 25% de las especies de árboles de Sevilla (una cuarta parte), según consta en el Plan director del Arbolado de Sevilla. Y ello pese a ser vulnerable a las plagas y a las enfermedades.

Por esa vulnerabilidad a las plagas se aconseja que los nuevos árboles que se planten en los miles de alcorques vacíos de la ciudad sean de especies diferentes al naranjo, con tamaño, floración, aporte al paisaje similar y resistencia a la sequía. Hay una decena de especies que se proponen con estas características similares.

El plan director de Sevilla distingue, dentro de los 235.000 árboles censados, un total de 182.000 que son de mantenimiento directo municipal por parte de Parques y Jardines y se localizan en calles y zonas verdes (esta cifra no incluye los alcorques vacíos ni los tocones y árboles muertos); otros 27.000 árboles que no gestiona el Ayuntamiento, otros14.000 privados censados (de barrios que deben recepcionarse) y otros 12.000 de masas forestales.

Consulte aquí el Plan Director del Arbolado de Sevilla