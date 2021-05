“Una planta fotovoltaica se convertirá en parte de la protección del hábitat”

A localidad sevillana de Carmona mira al futuro con optimismo, tecnología y tradición, una simbiosis que ha conseguido gracias al apiario solar que Endesa está llevando a cabo en la planta fotovoltaica de Las Corchas. Juan Ávila, alcalde de la ciudad, nos habla sobre los proyectos que tiene en marcha este rincón de Andalucía.

–Hay dos nuevos proyectos de Endesa en el municipio, cuéntenos un poco cuál ha sido el cambio y de dónde viene esa preocupación ambiental...

–Cualquier Administración Pública en estos momentos debe luchar por el cambio climático. Por ello, buscar energías limpias y renovables creo que es un objetivo generalizado. Encontrar en las plantas fotovoltaicas un nicho, no solamente de ocasión y oportunidad a la hora de fabricar esta energía, sino ir también de la mano de una empresa tan importante como es Endesa que ha construido las plantas más extensas de toda Andalucía precisamente en el término de Carmona. Esto ha tenido un impacto bastante importante. El primero, en el empleo y un proyecto de esta envergadura lo ha generado, en algunos puntos de hasta 300 personas en lo que es la fabricación y luego quedará un empleo residual de mantenimiento de estas plantas. Estos empleos han ido de forma paralela con la formación para fabricar estas plantas que son novedosas y en las que no había una experiencia y recorrido anterior. En esa formación hemos colaborado conjuntamente con Endesa para que las personas estén preparadas para siguientes proyectos de futuro.

–Y ¿por qué Carmona?

–Es una buena pregunta porque el sol da en todos sitios. La verdad es que, desde un primer momento, hemos sido una administración muy ágil a la hora de aceptar este tipo de inversiones y proyectos, hemos cambiado la ordenanza municipal y hemos sido una administración clave con el gobierno andaluz para generar esa inercia y esos estudios a la hora de contrastar la ubicación de una planta fotovoltaica en el término municipal. Desde un primer momento se hizo una valoración tan positiva de lo que podría suponer para el futuro de la ciudad la ubicación de plantas solares que diseñé un equipo técnico que ha ido organizando esa sinergia de los distintos proyectos que han ido entrando en el ayuntamiento. Además, la conexión con el gobierno andaluz ha sido clave para que estos proyectos puedan salir adelante, proyectos muy relacionados con la agricultura y la ganadería, sectores que necesitan permisos muy especiales medioambientales que parten de la comunidad autónoma por lo que el ayuntamiento se ha erigido como referencia que ha facilitando y agilizando la gestión, motivo por el cual muchas empresas del sector han decidido implantarse en Carmona, el décimo tercer municipio más extenso de España con casi 96.000 hectáreas que permiten diversificar a la hora de crear esas sinergias y poder hacer en esa cantidad de tierra un diseño que no rompa con la sostenibilidad del medio ambiente y que tampoco rompa el equilibrio medioambiental de la fauna, agricultura y todo lo que conlleva mirar por el cambio climático.

–El proyecto también debe ser sostenible de manera social y medioambiental, ¿esto está atado y bien atado?

–Yo creo que en eso hay que felicitar a Endesa, a sus técnicos e ingenieros porque han proyectado esta inversión siempre con el único objetivo de que sean compatibles con el medio ambiente y con la propia riqueza de la tierra. Para ello, el ayuntamiento ha tendido su mano, hemos sido socios en este viaje creando proyectos pioneros que compatibilizan esas plantas de energías renovables con el propio medio, estamos hablando de sectores primarios como es el pastoreo que encuentra en estos recintos un lugar inestimable para desarrollarse. Uno de los proyectos destacados es el de la apicultura, la miel solar, que ya está funcionando también en la planta de Endesa en nuestra ciudad, un hecho que crea esa economía circular fijando la población en el término y generando riqueza porque esa miel va a tener un componente social ya que parte de esos ingresos de la empresa que los va a explotar va al Convento de Santa Clara que no solo lo va a utilizar para fabricar sus propios dulces sino que con esos ingresos se va a mantener ese patrimonio donde conviven. Por otro lado, la panadería de García Martín ya ha puesto en marcha un proyecto para fabricar pan de miel. Además, hay otra repercusión importante que es el turismo, un turismo que va a poder comprobar esos paneles de miel solar, esas colmenas y además, en una sala de interpretación que vamos a crear en la ciudad, van a poder ver saber qué es una colmena, cómo vive, qué es la reina, van a tener una interpretación por el propio apicultor. Otra cuestión a destacar y que hay que felicitar a Endesa es que se han creado por primera vez en España colmenas inteligentes que llevan una serie de sensores que hacen que el apicultor, mediante control remoto y desde su casa, pueda saber qué temperatura tiene la colmena, grado de humedad, peso de la miel que ostenta, cantidad de abejas o el funcionamiento según la temperatura exterior. Además, algo fundamental es que están previstas de Gps para la prevención en casa de roba. En definitiva, estamos ante un proyecto que es el futuro inmediato y como alcalde siento orgullo de poder participar de la mano de Endesa.

–Hablamos de inteligencia artificial aplicada al ámbito energético de las colmenas solares y se habla incluso de ir innovando en los términos. ¿Nos puede explicar qué es agrivoltaica?

–A partir de ahora, no se puede entender una planta de energía renovable sin un equilibrio con la agricultura y la ganadería. De hecho, he hablado antes del sector primario y el pastoreo pero estamos implantando otro tipo de cultivos como pueden ser las plantas aromáticas o el estudio y canalización de la fresa. También hablamos de la sostenibilidad de la fauna y el estudio para saber qué impacto tiene una planta fotovoltaica en la misma. Hablar de sinergia es hablar de respeto entre una planta y otra para canalizar que no se moleste a ese equilibrio. Por tanto, la agricultura forma parte de la planta fotovoltaica. Este es un camino que debemos recorrer juntos, aprender y tenemos que estar siempre asesorados de las personas que son doctas en la materia como la propia agricultura, los sectores que pueden ser compatibles y también de la fauna y plantas autóctonas a través de delegaciones de medio ambiente de la Junta de Andalucía y del personal universitario. En definitiva, el equilibrio está completamente asegurado y agricovoltaica será una palabra a la que nos tendremos que acostumbrar porque vamos a poner todos los medios que estén en nuestra mano para que sea así y porque al final una planta fotovoltaica se va a convertir en una parte de la protección del hábitat.

–Se habla de esa España vaciada y Andalucía, pero Carmona está en una posición contraria; gana población y la tiene arraigada. En este sentido, proyectos de este tipo son fundamentales para esto, ¿no?

–El proyecto tiene varias connotaciones, pero hay una que no podemos olvidar; los ingresos que entran en el ayuntamiento. Dichos ingresos se traducen en una mejora del bienestar de la población, de las infraestructuras, se refleja en la ampliación y mejora de instalaciones deportivas y culturales, algo que, por tanto, genera riqueza y que es sinónimo de empleo y estabilidad. Además, se consigue visualizar y promocionar a la propia ciudad a nivel nacional e internacional. La apuesta por la energía renovable conlleva la responsabilidad de luchar por el cambio climático pero también se basa en la aportación bastante importante hacia la búsqueda de empleo y fijación de la población. En el futuro ya hay otros proyectos muy importantes y yo voy a contar con Endesa porque queremos hacer un Centro Internacional de Investigación sobre la Energía Solar en Carmona. El futuro es muy alentador y tras la pandemia pienso que va a venir muy bien para levantar una ciudad como la nuestra y una región como Andalucía. La sinergia de las fotovoltaicas va a generar una energía más limpia y barata, algo que va a facilitar el asentamiento de nuevas empresas, algo fundamental para apostar por el empleo y el desarrollo de las ciudades y del país.

–A la hora de captar fondos, un proyecto de este tipo next generation europeo y poder fomentar una potente reconstrucción en Carmona que está en una situación de privilegio respecto a otras zonas...

–Siempre Buscamos todos los fondos europeos, autonómicos y provinciales. Aun así, ha sido fundamental la complicidad de la población, haciendo hincapié en las personas con capacidades diferentes a través del Taller ocupacional municipal que han colaborado en el ensamblaje de los tornillos que han ido en las placas y en el diseño de las propias pegatinas con las que se va a comercializar la miel. La población está en el proyecto y está viendo como suyo ese futuro. Quiero agradecerle a Endesa la confianza puesta en Carmona como ciudad modelo y de referencia.