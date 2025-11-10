La plantilla del IMD de Sevilla va a huelga

Lo que parecía algo histórico y digno de celebración, como es la firma de un convenio colectivo que mejore las condiciones de los contratos públicos deportivos en Andalucía, se ha convertido en un motivo para que alrededor de 230 trabajadores del Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Sevilla hayan decidido ir a huelga mañana, martes 11 de noviembre. El motivo de sus denuncias es, precisamente, que el Ayuntamiento no ha tenido en cuenta dicho convenio a la hora de licitar los nuevos pliegos de adjudicación por no haber conseguido una renovación con la anterior empresa. La consecuencia para estos profesionales del deporte -entre los que hay monitores, personal de limpieza y administrativos- es que no percibirán hasta dentro de cuatro años todas las mejoras que habían conseguido: subida del salario de un 30% hasta 2029, reducción de la jornada laboral e incluso mejoras en las propias instalaciones.

Las negociaciones con las empresas y la patronal para poner en marcha el primer Convenio Colectivo de ámbito autonómico de Andalucía del Sector de Contratos Públicos de Servicios Deportivos empezaron a fraguarse en enero de este año. A pesar de haber sido un proceso duro, el documento se firmó el 31 de julio. Finalmente, vieron su publicación en el BOJA el pasado 20 de octubre.

La sorpresa general llegó cuando, tan solo un mes antes de que entrara en vigor el nuevo convenio, el Ayuntamiento de Sevilla publicó los nuevos pliegos de contratación -por no renovar con la empresa anterior- siguiendo el convenio estatal, anterior al andaluz. Un contrato que "a nosotros no nos mejora en nada", indica a este periódico Ana Garrido, delegada sindical en el C.D.San Pablo. Explica que el Consistorio no tiene en cuenta las mejoras que se han alcanzado con el nuevo convenio.

"La principal adjudicataria de la mayoría de las instalaciones se ha echado para atrás por temas económicos y no se va a realizar la prórroga. Por este motivo, el Ayuntamiento tuvo que sacar los pliegos antes de lo que preveíamos", señala y hace especial hincapié en que "todo ha sido muy precipitado". Aunque admite que "es cierto" que el Consistorio ha actuado dentro de "la legalidad", es decir, "aplicando el convenio que estaba en vigor en el momento", Garrido manifiesta que el deseo de los 230 profesionales que irán mañana a huelga es que se tenga en cuenta a "un sector en el que ya no somos tan jóvenes, somos muchos padres de familia". "Si ellos quieren pueden revertir el pliego o hacer pequeñas modificaciones que nos permitan mejorar", sostiene.

No sólo se trata de mejoras salariales, Garrido también hace referencia a las propias instalaciones deportivas. "Nuestras instalaciones dan pena, de hecho, nos las cierran cada vez que hay temporal de cualquier tipo porque llueve dentro... los techos peligran, hay vigas que se mueven, las salidas de emergencia no funcionan o están tapadas", apunta y recuerda que "no se nos hacen reconocimientos médicos y llevamos dos años sin ropa". Cuestiones que, a su juicio, el Ayuntamiento "tiene la obligación de supervisar".

Este periódico se ha puesto en contacto con el gobierno municipal pero, por el momento, no ha recibido respuestas.