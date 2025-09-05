Sanz propone subir un 27% los precios de las actividades e instalaciones del IMD

Tarifazo al deporte. El Instituto Municipal de Deportes (IMD) tiene previsto sacar adelante hoy, con la abstención de al menos uno de los partidos de la oposición, una subida del 27% en las tarifas deportivas a partir del próximo 1 de enero. El gobierno de José Luis Sanz justifica la medida en que los precios de esta ordenanza no se actualizan según las variaciones del IPC desde 2014. Un ejemplo: el alquiler de un campo de fútbol 7 pasaría de 24,5 euros a 31,1 sin contar los suplementos.

En el informe justificativo de la vicegerente del IMD, María Colomer Rosa, se explica que la propuesta se elabora con el objeto de llevar a cabo una necesaria actualización y mejor ordenación de contenidos, normas de gestión, procesos y procedimientos respecto a las ordenanzas en vigor. “Si bien el artículo 44.2 establece que el importe de los precios deberá cubrir el coste del servicio prestado o la actividad realizada, la realidad que se constata en nuestros resultados anuales no alcanza las previsiones de uso o consumo respecto del catálogo de productos del IMD (actividades, programas e instalaciones), ya que no se alcanza en cada caso el coste total de la prestación del servicio”.

La propuesta de la ordenanza reguladora de precio público por la prestación de servicios y actividades deportivas por el Instituto Municipal de Deportes se ha elaborado atendiendo a varios criterios, entre ellos garantizar el equilibrio del presupuesto de ingresos y gastos del IMD de acuerdo al entorno general. Los precios de esta ordenanza no se actualizan según las variaciones del IPC desde 2014. Esto supone una inflación del 24,4%, a lo que suman un 2,6% previsto para este año, siendo el total del 27%.

La propuesta de los populares supone que el alquiler de un campo de fútbol 11 pasará de 48,5 euros la hora a 61,6 euros, a lo que se suma un suplemento de 41,9 euros por el uso de la luz artificial. El alquiler de un campo de fútbol sala, de 15 euros a 19,1 euros. En el caso de las piscinas municipales, el alquiler de una calle pasaría de los 49 euros la hora a los 62,3 en piscinas de 50 metros. Además de la subida del 27% en todas las tarifas, que afectará a alquileres de instalaciones, actividades y abonos deportivos, destaca también el cambio en los juegos deportivos, donde se pasa de inscripción por equipo a inscripción individual por participante, lo que multiplica el coste para las familias con varios hijos inscritos; y la introducción de tasas en categorías infantiles y juveniles de carreras populares, hasta ahora gratuitas, lo que desincentiva la participación de niños y jóvenes.

Entre las tarifas que destacan se encuentran el alquiler de instalaciones como el Palacio de Deportes de San Pablo por 341 euros la hora más luz; las pistas cubiertas a 20,3 euros la hora y las descubiertas a 8,9. Las inscripciones en las carreras populares parten desde los tres euros para las categorías infantiles hasta los 22 euros para los adultos, con bonificaciones para residentes con dificultades, mayores y discapacitados. La inscripción ordinaria para la Carrera Nocturna del Guadalquivir pasa a costar 6,5 euros.

Los socialistas fueron el primer grupo en posicionarse sobre la fuerte subida (su voto será en contra). “El deporte debe ser un motor de igualdad, no un nuevo motivo de exclusión. Sevilla necesita una política deportiva que piense en la gente, no en la recaudación”, comentó el concejal socialista David Guevara antes de insistir en que no se puede anunciar una bajada de impuestos y luego subir los precios de esta forma: “Una mentira más del señor Sanz”.