La polémica por el rey Baltasar de la Cabalgata de Sevilla llega al Senado

El rey Baltasar de la Cabalgata de Sevilla sigue dando que hablar. Seis días después de que el cortejo de la ilusión recorriera las calles de la capital andaluza, la polémica por la vestimenta elegida por José Luis Cabeza Hernández, dueño de los mesones El Serranito y quien ha encarnado esta figura, ha llegado al Senado. Lo ha hecho por parte de la diputada de IU por la circunscripción de esta provincia, Engracia Rivera, quien ha acusado al regidor hispalense, José Luis Sanz, de discriminar a los niños del Polígono Sur por haber organizado la cabalgata de este barrio el 2 de enero, con bastante antelación a la fecha habitual.

Engracia Rivera ha comenzado su intervención recordando que en la reciente Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla, celebrada el pasado 5 de enero, ha provocado muchos "chascarrillos" con la figura de Baltasar, "vestido de torero, con falda y sin montera". "Un blackface", ha añadido la diputada al referirse al hecho de que tuviera la cara pintada de negro, un aspecto también muy cuestionado.

Rivera considera que, detrás de "los chistes y memes" que ha generado el atuendo de este rey mago, se esconde el interés del Ayuntamiento de Sevilla por desviar la atención de lo ocurrido en el Polígono Sur, "el barrio más desfavorecido e ignorado de toda España", con un renta per cápita de 5.816 euros. En este punto, la diputada de IU ha incidido en que la cabalgata de Sus Majestades de Oriente tuvo lugar en este zona situada el sur de la ciudad el martes 2 de enero y no el 6, día de la Epifanía. "Justificaron este adelanto porque no podían cubrir determinados servicios", ha abundado.

"Propaganda de su negocio"

Para Ribera, este hecho demuestra que "el alcalde de Sevilla y su equipo discriminan a la infancia más vulnerable". Un asunto que, en opinión de la diputada, que ha hecho tales declaraciones en una comparecencia en el Senado, "queda opacado por la salida de un rey mago con la cara pintada de negro, vestido de torero y que aprovecha la Cabalgata para repartir propaganda de su negocio", en alusión a los vales de sus famosos mesones que lanzó desde la carroza.

"Éste es el ejercicio de responsabilidad que saber hacer el Partido Popular con los más vulnerables de este país", ha concluido Engracia Rivera, quien ha sido aplaudida por los compañeros de partido.

Conviene puntualizar alguna de las afirmaciones manifestadas por esta diputada. En primer lugar, la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla la organiza el Ateneo de la ciudad. Aunque el Ayuntamiento es la principal entidad colaboradora, todo lo que concierne a la elección de quienes encarnan las figuras y la elección de los atuendos corresponde a la Docta Casa, aunque en este último aspecto tiene gran poder de decisión las personas que realizan tal cometido.

La cabalgata del Polígono Sur

Y otro aspecto a matizar. La celebración de la cabalgata del Polígono Sur el 2 de enero fue decisión de las entidades organizadoras, no del Ayuntamiento. En este sentido, el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ya mostró la semana pasada cierta disconformidad con que este tipo de cortejos se adelanten a su fecha habitual de celebración, pues "alteran" el discurso que se les ofrece a los niños.

Desde esta delegación ya se ha anunciado que para la próxima Navidad se creará una mesa de trabajo en la que se ordenen los heraldos y cabalgatas ante el gran número de cortejos que han discurrido por distintos barrios de la ciudad en diez días.