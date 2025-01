La Policía disuelve un altercado en el aeropuerto tras la operación contra la mafia del taxi

La Policía Nacional tuvo que intervenir este martes en un altercado entre taxistas en el aeropuerto. Es el primer incidente que se registra en la parada de la terminal aérea sevillana tras la operación Aertase, que ha descabezado la llamada mafia del taxi y que mantiene investigados a 35 taxistas del aeropuerto por hasta cuatro delitos: daños, coacciones, amenazas y pertenencia a organización criminal. A todos ellos se les imputan actos encaminados a mantener el monopolio que desde hace dos décadas ha ejercido un grupo de taxistas (todos ellos miembros de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi) en la parada del aeródromo.

En la operación, desarrollada por la Brigada de Información, fueron detenidos 18 taxistas, entre ellos el presidente y toda la junta directiva de Solidaridad, y otros 17 quedaron como investigados. El juez de Instrucción número 4 de Sevilla los dejó en libertad provisional, pero les impuso una orden de alejamiento de 500 metros del aeropuerto. Con ello, no podrán trabajar en la terminal. A pesar de ello, un grupo de taxistas del aeropuerto, compañeros de los investigados, han tratado de impedir este martes por la fuerza que varios taxistas ajenos a su asociación acudieran a recoger clientes. La Policía ha disuelto el altercado y ha permitido a estos conductores poder trabajar libremente en el aeropuerto.

Estos profesionales han llegado al palenque (así se denomina la zona en la que los taxistas esperan para organizar la cola y no tener lleno el túnel de llegadas), pero los que trabajan habitualmente en el aeropuerto no les han dado la vez. Es decir, no les han permitido colocarse en la fila para dirigirse después a la parada para recoger. Cuando han considerado oportuno, los taxistas se han dirigido al túnel. De repente, empezaron a salir varios taxis a adelantarles y pitarles. Algunos taxistas se bajaron de los coches para coaccionar a sus compañeros.

Estos taxistas llamaron a la Policía, que tiene un dispositivo en el aeropuerto. Un furgón de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que estaba al final del túnel, llegó inmediatamente en contramano y los ánimos se calmaron. Los agentes identificaron a los taxistas que habían participado en el altercado y comparecerán en las próximas horas para que se les pueda abrir diligencias a los autores de dichas presiones. Varios de los taxistas que acudieron pudieron finalmente ocupar y los policías les recomendaron que siguieran viniendo.

Muchos de ellos están por fin perdiendo el miedo a hacerlo. Algunos están yendo en solitario y otros lo hacen en grupos para sentirse más protegidos. La UIP mantiene una presencia activa durante estos días en el aeropuerto para impedir estos rebrotes de las presiones y coacciones, de forma que todos los taxistas pueden ir a trabajar libremente en la terminal. Se están identificando a todos los taxistas que participan en estos actos violentos, que pueden ser detenidos y/o citados a declarar en las próximas horas.