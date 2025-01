El líder de los taxistas del aeropuerto podrá asistir a la reunión sobre su futuro

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, confirmó ayer que convocará el consejo de gobierno del Instituto del Taxi a finales de esta semana. El objetivo de dicha reunión es analizar la situación del sector a raíz de la operación policial que ha terminado descabezando a la llamada mafia del taxi, que llevaba más de dos décadas operando en el aeropuerto de San Pablo. En esa reunión se tomará una decisión sobre el modo de proceder con los taxis en la terminal y qué pasará con la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, cuya junta directiva fue detenida al completo y a la que pertenecen los 35 taxistas detenidos y/o investigados por imponer a la fuerza un monopolio en la parada del aeropuerto.

Hasta aquí bien. El Ayuntamiento parece que no quiere tomar una decisión drástica ni unilateral para solucionar el eterno conflicto del aeropuerto, sino hacerlo de la mano del sector en busca de una mejora consensuada y que, de conseguirse, pueda ser duradera en el tiempo. Lo que no se entiende bien, y no deja de tener un punto de surrealismo, es que lo haga convocando el consejo de gobierno del Instituto del Taxi. Porque en dicho órgano tiene su representación Solidaridad del Taxi, una asociación que tanto la Policía como el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla consideran a día de hoy como una presunta organización criminal.

Es decir, el presidente de Solidaridad, Antonio Velarde Borromeo, podrá asistir a la reunión en la que se decidirá sobre el futuro de la asociación. Fuentes municipales confirmaron ayer a este periódico que el Ayuntamiento convocará el consejo del Instituto del Taxi y que está obligado a citar a Solidaridad como miembro de pleno derecho de dicho órgano, al igual que lo son las otras dos asociaciones más representativas del sector, la Unión Sevillana y Elite. De este órgano también forman parte todos los partidos políticos con representación municipal y entidades de consumidores.

En la práctica, la reunión puede traducirse en un enfrentamiento abierto entre taxistas. Una de las asociaciones que forman parte del consejo, Elite, se mostró muy crítica el pasado viernes con las "prácticas mafiosas" de los taxistas del aeropuerto y denunció con dureza la connivencia del Ayuntamiento hispalense en el "secuestro" de la parada de la terminal por parte de Solidaridad del Taxi. Elite indicó que el pasado mes de mayo de 2024 ya informó a José Luis Sanz de todos los incidentes que estaban ocurriendo entre taxistas en el aeródromo, sin respuesta alguna hasta ahora. Ya en junio hubo una agresión por parte de miembros de Solidaridad a los representantes de Elite en la Plaza Nueva, a la salida de un pleno del Ayuntamiento.

Sanz negó ayer, en declaraciones a los periodistas, que existiera tal pasividad. "La mesa se convocará para finales de esta semana. No veo yo pasividad porque sobre la marcha se ha convocado la mesa del taxi para analizar qué ha pasado y cómo vamos a funcionar a partir de ahora", dijo el alcalde. Preguntado sobre si el Consistorio se plantea la retirada de licencias a los taxistas investigados o alguna otra medida provisional. "Eso es lo que tiene que analizar la mesa, en la que están representadas las tres asociaciones del taxi, y todas las fuerzas políticas que componen la corporación municipal", respondió el alcalde.

Una de las peticiones mayoritarias del sector es la imposición de un turno rotatorio de taxis en la parada del aeropuerto de San Pablo, que funcione de una manera similar al de Málaga. El sistema consiste en dividir la flota para que cada día de la semana vaya un grupo diferente de taxistas a trabajar en la terminal, que es la parada más rentable económicamente de toda la ciudad. De esta forma se obtiene una distribución más equitativa y justa. Así lo recomendó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una sentencia emitida en el año 2002, hace ya 23 años. Desde entonces ha habido problemas con los taxistas en la parada del aeropuerto.

Fuentes municipales indicaron que la implantación de este sistema está en estudio, pero nadie del Ayuntamiento se ha comprometido a ninguna medida concreta para acabar con el monopolio de Solidaridad del Taxi en el aeropuerto. Lo que se decida en el consejo contará con el voto de Velarde o de alguien afín a él que vaya en su lugar. Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene una presencia en el aeródromo para facilitar el trabajo de los profesionales del sector que no pertenecen a dicha entidad, mientras que la junta directiva de la misma no puede rendir en el aeródromo por tener órdenes de alejamiento.

La operación Aertase, desarrollada por la Brigada de Información, ha supuesto un duro golpe a la mafia del taxi. La decisión de la Justicia de imponer medidas cautelares abre la puerta para solucionar de una vez el conflicto, pero hasta el momento el Ayuntamiento sigue sin comprometerse a nada.