Mano dura con la 'mafia del taxi' después de 25 años

El histórico líder del taxi Enrique Filgueras se retractó en septiembre de 2022 ante la juez que investigaba la quema de nueve vehículos de Cabify en la feria de 2017 de haber culpado en un chat de taxistas al actual presidente de la Asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi, Antonio Velarde, de ser el presunto responsable del incendio de los coches.

Filgueras declaró como testigo después de que la Policía remitiera un nuevo atestado tras analizar el audio de WhatsApp en el que éste, sin dar ningún nombre, acusaba de "pirómano e incendiario" al actual responsable de la asociación, que le sucedió en el cargo tras su jubilación a finales de 2018. La Policía constató que la acusación de Filgueras iba dirigida al actual presidente, por cuanto se refiere al autor del incendio como la persona que ha ido deshaciendo su trabajo en la asociación.

Sin embargo, en la declaración que Filgueras prestó por espacio de unos 45 minutos, en una especie de monólogo en la que la juez apenas le hizo un par de preguntas, el ex líder del taxi sevillano reconoció que "se equivocó" cuando realizó ese audio. "No creo que haya podido ser un taxista, tenía que ser un canalla, que a lo mejor los hay y yo no los conozco", explicó Filgueras.

En esta declaración precisó que seis días antes le habían dicho que era "el antoñito", por lo que él después de haber sufrido una serie de amenazas con pintadas en la fachada de su casa, "soltó toda la mala leche que tenía" en ese audio. "Yo no puedo decir si ha sido ese Antoñito o no, lo que sí le puedo decir y le juro por lo más sagrado es que si aparece ese tema, yo lo llevaré a su señoría, porque yo no soy de los que se vuelven para atrás y además tengo que seguir en la obligación de encontrarlo", aseveró.

También dijo que le habían dicho que el autor era "uno de arriba" pero después de la detención de un taxista como sospechoso, en realidad lo que le habían comentado "eran chuflerías, fanfarronadas y tonterías. Esa es la verdad", declaró el ex líder del taxi.