La Policía investiga un tiroteo en las Tres Mil Viviendas el viernes por la noche

Un tiroteo ocurrido cerca de la parroquia de Jesús Obrero, en las Tres Mil Viviendas, sobre las ocho y media del viernes hizo que varias dotaciones de la Policía Nacional se desplazaran hasta esta zona del Polígono Sur, aunque no hubo ni heridos ni detenidos, tras recibir avisos de vecinos asustados por los disparos que eran "continuos y duraron unos diez minutos". De momento, la Policía continúa investigando el suceso sin que haya trascendido más datos sobre los hechos".

No es el primer episodio de estas características que ocurre en las barriadas de Martínez Montañés o Murillo. Hace poco más de un año se registraron varios tiroteos en la zona de la barriada Murillo conocida como Los Verdes por el color de los bloques. Esta vez el párroco de Jesús Obrero, Sergio Codera, ha subido a las redes sociales el momento vivido mientras los tiros sonaban "muy cerca" , tanto que algunos casquillos cayeron sobre las caracolas de la parroquia. Sobre la hora en la que empezaron los disparos, el grupo juvenil El Cotarro celebraba como todos los viernes en la zona exterior, la castañada. Un momento para recordar el milagro de don Bosco cuando se multiplicaron las castañas.

Un momento de convivencia que se transformó en otra cosa. "Llegó un momento en que llegaron también vecinos a refugiarse.Aquí había ya unas cien personas para la castañada. Y no había menos, porque hacía mucho frío", explicó el párroco.

El párroco Sergio Codera ha lanzado en sus redes sociales @sercode y @salesianossjb un vídeo mostrando este momento donde contrata el momento de convivencia y normalidad que se vivia hasta que empezaron los tiros, donde se aprecia la intensidad de los disparos. Una vez que los agentes aseguraron que todo había terminado, el centenar de personas, muchos menores, pudieron volver a sus casas.

Una vez terminado todo, "ya en casa con todo tranquilo sin carreras ni motos", el párroco ha reflexionado sobre la necesidad de diálogo "para solucionar esto, sentarse cpmo siempre se ha hecho para poner paz y tranquilidad, como se ha hecho siempre en este barrio con los grandes patriarcas que hemos tenido" y que los perdonen por las consecuencias que podría tener una bala perdida.

La parroquia de Jesús Obrero fue una de las que participaron en Misión de la Esperanza de Triana, por eso el párroco ha explicado que la Esperanza "nos anima a seguir adelante y valorar lo bueno que hay en el barrio, que es mucho, pero estos episodios no se pueden callar porque lo que no se publica, parece que no existe para quienes tienen que saber que estas cosas pasan", advierte.