David, el policía local de Sevilla que salvó a un motorista herido: "Sin el torniquete, habría muerto"

Un policía local de Sevilla salvó la vida del segundo de los motoristas accidentados este miércoles en la Carretera de Su Eminencia. Lo hizo cortándole la hemorragia con el torniquete que llevaba consigo, ya que los primeros sanitarios que llegaron al lugar del siniestro no disponían de esta herramienta. "Fuimos de los primeros en llegar. Allí nos encontramos con un sanitario que estaba intentando cortarle la hemorragia al herido con una sábana, que era lo único que tenía para hacerle un torniquete. Pero, claro, eso no era eficiente y no controlaba el sangrado. Así que le dije que si no le importaba que lo intentara yo con el torniquete que yo llevaba, porque no paraba de sangrar. Me dijo que sí y así lo hice, bien alto y agarrado, y detuvo el sangrado totalmente".

Quien así habla es David, policía local destinado en la comisaría del distrito Sur. Si el motorista herido tiene hoy alguna posibilidad de sobrevivir, es gracias a su intervención y a la de su compañera, Cristina. Llegaron en apenas un minuto desde que recibieron el aviso por la emisora. Había sido el mismo camionero implicado en el accidente quien llamó a los servicios de emergencias. El vehículo que conducía chocó contra una moto en la que iban dos personas en la Carretera de Su Eminencia, a la altura del Polígono Sur. Uno de los motoristas murió en el acto y el otro estaba gravemente herido, con una lesión importante en la pierna, por la que perdía mucha sangre.

"Él estaba en todo momento consciente, aunque un poco desorientado pro el siniestro. Ni siquiera se daba cuenta de que tenía a su compañero muerto al lado. Me preguntaba qué le estaba haciendo en la pierna y yo le respondí que nada, sólo controlándole un poco una herida que tenía regular. Le insistía en que no se preocupara, que todo iba a salir bien. Eso lo tranquilizó un poco", explica David. El herido era la persona que iba de acompañante en la motocicleta. "Tenía la pierna en muy mal estado, estaba catastrófica desde el muslo para abajo. Decía que no se la sentía y yo intenta calmarlo diciéndole que eso era normal. Gracias a Dios, de momento sigue vivo".

El herido fue trasladado al hospital Virgen del Rocío en estado muy grave. Allí tienen previsto visitarlo este jueves los dos policías locales, a los que los sanitarios explicaron después que su intervención le salvó la vida. "Sin el torniquete, se habría desangrado. No lo hubiera contado". La herramienta con la que le hizo el torniquete la había comprado personalmente el agente, que había recibido formación para intervenir en casos como éste y detener una hemorragia. "Es imprescindible llevar el torniquete siempre encima, por lo que me pueda pasar a mí, a cualquier compañero o a cualquier ciudadano. Es esencial. En unos 30 segundos, una persona puede morir desangrada".

David es policía local de Sevilla desde febrero de 2021 y siempre ha estado destinado en la comisaría del distrito Sur, que tiene su sede en la avenida de la Paz. Antes estuvo un año destinado en Alcalá de Guadaíra. El accidente de tráfico de la Carretera de Su Eminencia es el más grave que ha visto a lo largo de su carrera profesional.