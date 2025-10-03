La Policía Nacional desactiva un artefacto explosivo de la Guerra Civil en un campo agrícola de Sevilla

El agente de los Tedax que destruyó el artefacto, ya ataviado con la ropa reglamentaria de protección.

La Policía Nacional ha informado este viernes de que hace unas semanas desactivó un artefacto explosivo de la Guerra Civil en Los Chaparrales. El objeto fue descubierto por un agricultor que inmediatamente avisó a las autoridades. Eso ocurrió el pasado 4 de septiembre cuando este trabajador agrícola se encontraba faenando en sus parcelas, en los alrededores de Los Chaparrales. El artefacto estaba enterrado en el terreno.

Una vez avisada, la Policía Nacional se desplazó al lugar y acordonó la zona para garantizar la seguridad de los vecinos y operarios hasta la llegada de los especialistas en desactivación de artefactos explosivos, los miembros del Tedax-NRBQ. Tras una inspección técnica, los artificieros confirmaron que se trataba de un proyectil de artillería de la Guerra Civil en avanzado estado de deterioro y con riesgo potencial.

Siguiendo los protocolos de seguridad, los Tedax procedieron a la destrucción del artefacto mediante su detonación in situ. Gracias a su rápida intervención no se produjeron heridos ni daños materiales.

Al hilo de esta noticia, la Policía recuerda los consejos básicos para quien se encuentre este tipo de material bélico antiguo: no tocar ni mover el objeto; alejarse y mantener la distancia; localizar el lugar donde se ha hallado; avisar de inmediato a la Policía Nacional (091); y dejar que sean los especialistas los que se ocupen del artefacto.