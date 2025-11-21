La Policía Nacional detiene al presunto autor de un robo con violencia en Sevilla

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un individuo como presunto autor de un robo con violencia e intimidación ocurrido en una calle del centro de la ciudad, en el que la víctima fue agredida, sufriendo lesiones que requirieron asistencia hospitalaria.

La persona agredida fue sorprendida de manera inesperada por el autor mientras se dirigía a su domicilio. Durante la agresión, el individuo llegó incluso a sustraerle varios efectos personales.Tras los hechos, un viandante auxilió a la víctima y alertó a la Policía Nacional, permitiendo activar rápidamente el dispositivo policial. El presunto autor fue localizado y portaba efectos sustraídos

Las gestiones de investigación permitieron identificar al presunto responsable del hecho. En el momento de su detención, se le intervinieron diversos efectos sustraídos pertenecientes tanto a la víctima como a otros hechos ilícitos. Tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.