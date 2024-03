Los policías locales de Sevilla incrementan su presión al Ayuntamiento antes de Semana Santa

Los policías locales de Sevilla incrementaron este jueves la presión que están ejerciendo al Ayuntamiento de Sevilla antes de la Semana Santa. Los agentes quieren aprovechar la semana mayor para obtener una serie de mejoras económicas que el Consistorio no está dispuesto, aún, a ofrecerles. Los policías decidieron en asamblea que no venderán sus descansos al Ayuntamiento y que no trabajarán horas extras durante la Semana Santa.

De esta forma, dada la escasez de policías locales que tiene la plantilla de Sevilla, es muy difícil para la Jefatura conformar un dispositivo para la Semana Santa con un número de agentes acorde a la magnitud de la fiesta. Los policías asegura que sólo trabajarán lo que les corresponde por calendario, dado que consideran insuficiente la propuesta del Ayuntamiento de comprar sus descansos por 110 euros, por lo que han decidido tensar la cuerda.

Los principales sindicatos apuestan por estas medidas de presión para intentar obtener un acuerdo económico favorable a los agentes. Tanto el mayoritario, el Sppme, como otras organizaciones sindicales con representación en la plantilla, como CSIF y SPLS, han hecho estos días un llamamiento a sus afiliados para que no vendieran sus descansos.

Ya el año pasado, los agentes consensuaron con el anterior gobierno local una modificación de las cantidades que cobraban en Semana Santa y Feria, porque entendían que estaban obsoletas. El Ayuntamiento compraba los descansos de los policías por una cantidad que consideraban muy baja, por lo que los agentes querían un acuerdo estable, no variaciones según el año. De hecho, todavía no han cobrado los servicios extraordinarios de 2023.