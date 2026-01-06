El portavoz del PSOE Antonio Muñoz encarna al Rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes de Bami, Pedro Salvador y Elcano

El portavoz del Grupo Municipal Socialista y exalcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha encarnado este año al rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes Magos de los barrios de Bami, Pedro Salvador y Elcano.

Muñoz ha participado este martes 6 de enero en esta tradicional cita después de mediar para que la cabalgata pudiera salir adelante, tras conocer la preocupación y la desilusión generada entre los vecinos ante la posibilidad de que no se celebrara por no disponer de ayudas ni carrozas. Gracias a sus gestiones, se lograron los medios necesarios para que el desfile fuera posible, con carrozas cedidas por el Ayuntamiento de La Rinconada.

El portavoz socialista aceptó encarnar al Rey Gaspar a petición de las asociaciones de vecinos. “Cuando los vecinos te lo piden con cariño y gratitud, siempre hay que responder y para mi ha sido un honor”, ha afirmado, subrayando que su participación “no responde a una foto, sino a la convicción de que la política, cuando es útil, sirve para que pasen cosas”.

"Lo mejor ha sido disfrutar con los vecinos y las vecinas en la calle y repartir ilusión", ha comentado.