El portavoz del PSOE Antonio Muñoz encarna al Rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes de Bami, Pedro Salvador y Elcano
Medió para que la Cabalgata pudiera salir adelante, ante la posibilidad de que no se celebrara por no disponer de ayudas ni carrozas
La Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla 2026, todas las fotos
El portavoz del Grupo Municipal Socialista y exalcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha encarnado este año al rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes Magos de los barrios de Bami, Pedro Salvador y Elcano.
Muñoz ha participado este martes 6 de enero en esta tradicional cita después de mediar para que la cabalgata pudiera salir adelante, tras conocer la preocupación y la desilusión generada entre los vecinos ante la posibilidad de que no se celebrara por no disponer de ayudas ni carrozas. Gracias a sus gestiones, se lograron los medios necesarios para que el desfile fuera posible, con carrozas cedidas por el Ayuntamiento de La Rinconada.
El portavoz socialista aceptó encarnar al Rey Gaspar a petición de las asociaciones de vecinos. “Cuando los vecinos te lo piden con cariño y gratitud, siempre hay que responder y para mi ha sido un honor”, ha afirmado, subrayando que su participación “no responde a una foto, sino a la convicción de que la política, cuando es útil, sirve para que pasen cosas”.
"Lo mejor ha sido disfrutar con los vecinos y las vecinas en la calle y repartir ilusión", ha comentado.
También te puede interesar