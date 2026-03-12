El precio del diésel en Sevilla ya sobrepasa los 2 euros

La escalada bélica en Oriente Medio afecta cada día con más fuerza al bolsillo de los conductores sevillanos. El precio de los carburantes en las gasolineras de la capital hispalense no ha dejado de subir desde el pasado 28 de febrero, cuando estalló el conflicto que ha desestabilizado por completo el mercado petrolero internacional. Un capítulo más en la factura energética de los hogares que se encarece día tras día y que ya ha roto, en el caso del diésel, la simbólica barrera de los dos euros por litro en varias estaciones de servicio de la ciudad.

Según los datos publicados por el Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica, la gasolina 95 ha experimentado una subida significativa en Sevilla. El precio medio en la capital ha pasado de 1,46 euros por litro el 28 de febrero a 1,67 euros por litro el 10 de marzo, lo que representa un incremento porcentual del 14,4%. Esta escalada se traduce en que llenar un depósito medio de 50 litros, que hace apenas diez días costaba 73 euros, asciende ahora a 83,5 euros, 10,5 euros más.

La situación es aún más acusada para el diésel, que ha visto cómo su precio medio en Sevilla se disparaba desde 1,43 euros por litro el 28 de febrero hasta 1,81 euros por litro el 10 de marzo. La variación porcentual alcanza el 26,6%, muy por encima de la gasolina, lo que evidencia un progresivo ensanchamiento de la brecha entre ambos carburantes. El coste de llenar un depósito de 50 litros ha pasado de 71,5 euros a 90,5 euros, 19 euros más en apenas diez días.

Diferencias acusadas entre gasolineras hispalenses

A las 19.30 horas de este miércoles, el litro de diésel (tanto el gasoil normal como el de categorías 'premium') se movía en una horquilla que iba desde los 1,59 euros hasta los 2,19 euros, con un puñado de estaciones de servicio que ya han traspasado la barrera de los dos euros. En concreto, la estación de Cepsa en la A-439 de La Rinconada, la BP de la Avenida Tomás y Valiente, la Repsol de la Ronda de Capuchinos, otra Repsol en la calle Torneo y la Oil Line de la carretera Alcalá-Dos Hermanas, mostraban precios que oscilaban entre los 2 y los 2,19 euros por litro.

Una gasolinera de Ronda de Capuchinos en la mañana de este miércoles / Antonio Pizarro

Muy cerca de ese listón se encuentran otras tantas gasolineras, como la Moeve (antigua Cepsa) de Paseo Colón, con 1,99 euros, o varias estaciones de BP, como las situadas en la Ronda Urbana Norte, calle Alfred Nobel 2 o Avenida Flota de Indias, que ofertaban el diésel a 1,98 euros el litro.

En el extremo opuesto, las gasolineras de bajo coste mantienen precios muy por debajo de la media: Alcampo en Ronda del Tamarguillo marca el diésel más económico, con 1,59 euros, seguida de Petroprix en Avenida Montesierra y Ballenoil en Marqués de Paradas, ambas con 1,69 euros.

En cuanto a la gasolina 95, la horquilla se sitúa entre 1,53 y 1,92 euros el litro. Las más caras se encuentran en la Moeve de Paseo Colón (1,82 euros), la Repsol de Avenida Montesierra (1,80 euros), la Cepsa de la calle Escarpia (1,79 euros) o la Shell de Avenida Alcalde Luis Uruñuela (1,73 euros). Por contra, las más asequibles son de nuevo Alcampo en Ronda del Tamarguillo y Plenergy en Su Eminencia, ambas con 1,53 euros, seguidas de Petroprix en Montesierra con 1,58 euros.

El estrecho de Ormuz: un tapón en la arteria del petróleo mundial

La causa del encarecimiento se encuentra en Oriente Medio. Irán ha bloqueado el Estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, en respuesta a ataques de Estados Unidos e Israel.

La reacción de los mercados fue inmediata: el barril de Brent, referencia para Europa, pasó de 71 dólares el 27 de febrero a superar los 80 dólares en apenas cinco días. La tensión llegó a su punto álgido este lunes 9 de marzo, cuando el Brent superó los 119 dólares en algunos momentos tras los ataques a depósitos de almacenamiento y refinerías en Teherán. Esta escalada obligó al presidente estadounidense, Donald Trump, a afirmar en dicha jornada que la guerra contra Irán "acabará pronto", lo que provocó un alivio momentáneo y desplomó el valor del barril de Brent hasta los 90 dólares de forma casi instantánea . Pese a ello, el efecto en los surtidores sevillanos continúa materializándose en subidas significativas.

El precedente de la guerra de Ucrania

Mirando al pasado, el estallido de la guerra de Ucrania en febrero de 2022 puede servir como precedente para analizar la evolución de los precios. En aquella semana del 24 de febrero, día que dio comienzo el conflicto, el diésel en Sevilla se encontraba a 1,50 euros por litro (siete céntimos más que el 28 de febrero de 2026), y alcanzó su pico el 26 de junio con 2,11 euros. La gasolina, por su parte, partía de 1,62 euros de media y llegó a su máximo el 17 de junio de aquel año con 2,15 euros por litro. En aquella crisis, la gasolina se vio mas afectada que el diésel, al contrario de lo que está ocurriendo ahora.

Los analistas esperan que en esta ocasión la subida sea más agresiva, dada la influencia directa del estrecho de Ormuz en la economía mundial. Para ponerlo en contexto, el conflicto ucraniano hizo que el Brent, que partía de los 98 dólares, subiese hasta aproximadamente los 120 dólares, un incremento del 22%. En esta ocasión, la subida, que aún no parece tocar techo, ha llegado a escalar más de 30 puntos porcentuales en cuestión de una semana, alcanzando también los 120 dólares en los momentos de mayor tensión.

Otra diferencia sustancial radica en la tendencia previa de los precios. En 2022, los carburantes arrastraban una tendencia alcista desde la desescalada de la pandemia. En el contexto actual, los precios medios del diésel se han mantenido estables, con una ligera tendencia a la baja desde comienzos de enero de 2025, lo que hace más abrupto el repunte.

La Agencia Internacional de la Energía libera reservas históricas

Ante esta situación de emergencia energética, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha anunciado la liberación de 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia. Se trata de la mayor intervención de reservas de crudo de la historia, más del doble de los 182 millones de barriles que se liberaron al comienzo de la guerra de Ucrania, con el objetivo de compensar el impacto del conflicto en Irán y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz.

Los países de la AIE han acordado "por unanimidad" esta medida sin precedentes para inyectar liquidez en un mercado tensionado y evitar un colapso en el suministro. La Unión Europea, por su parte, ha instado al G7 a mantener los flujos energéticos y ha defendido la aplicación de límites a los precios del petróleo para estabilizar los mercados. "La prioridad inmediata es mantener los flujos de energía, especialmente la navegación por el estrecho de Ormuz, fundamental para la economía mundial", señalaban en un mensaje conjunto este martes los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa.