El precio de la vivienda en Sevilla capital acelera un 12,4% en 2025 y estira la brecha entre distritos: del ‘techo’ del Centro al empuje de San Pablo y el Sur

Sevilla capital cerró 2025 con un aumento del 12,4% interanual en el precio de la vivienda, según el IMIE Mercados Locales correspondiente al cuarto trimestre del año.

El informe eleva el precio medio en la ciudad a 2.466 euros por metro cuadrado, en un escenario en el que el encarecimiento se concentra en las áreas urbanas con mayor capacidad de atracción, y donde la capital hispalense aparece como uno de los mercados más dinámicos del país.

Entre las seis principales capitales españolas, solo Madrid (20,90%) y Valencia (17,5%) superan la subida interanual de Sevilla (12,39%, equivalente al 12,4% tras redondeo). Por detrás quedan Málaga (11,33%), Zaragoza (11,35%) y Barcelona (8,34%).

Sevilla por encima de Zaragoza y por debajo de Málaga y Valencia

Variación interanual del precio de la vivienda por provincias 2025 / TINSA

En valor absoluto, Sevilla se sitúa en la franja media-alta de las grandes ciudades, con 2.466 €/m², por encima de Zaragoza (1.992 €/m²), pero por debajo de Málaga (2.819 €/m²) y Valencia (2.639 €/m²). A mucha mayor distancia quedan Madrid (4.883 €/m²) y Barcelona (4.270 €/m²).

El informe constata que el repunte no es homogéneo dentro de la ciudad. En el texto de análisis, Tinsa destaca que las mayores alzas interanuales se concentran en San Pablo–Santa Justa, Macarena y Palmera–Bellavista, “todos por encima del 15%”. En tasa trimestral, el informe señala un movimiento aún más desigual: Bellavista–La Palmera marca la mayor subida del trimestre, con +6,4%, y Los Remedios es el único distrito en el que se observa una leve corrección, con −0,7%.

La ciudad, partida en dos

La brecha de precios entre barrios sigue siendo una de las claves del mercado sevillano. El IMIE sitúa por encima de 3.000 €/m² a Casco Antiguo (3.509 €/m²), Nervión (3.129 €/m²), Triana (3.062 €/m²) y Los Remedios (3.054 €/m²).

En el extremo contrario, permanecen por debajo de 2.000 €/m² Cerro–Amate (1.440 €/m²), Norte (1.838 €/m²) y Este–Alcosa–Torreblanca (1.966 €/m²), pese al dinamismo reciente en algunos de estos ámbitos.

El informe añade, además, una referencia de contexto relevante: descontando la inflación, los distritos analizados siguen por debajo de los máximos de 2007, aunque algunos se aproximan con rapidez.

Precio y rentabilidad de la vivienda por distritos en Sevilla 2025 / TINSA

Distrito €/m² % interanual CAGR* 1 Casco Antiguo 3.509 12,0 % 5,4 % 2 Macarena 2.013 13,7 % 5,8 % 3 Nervión 3.129 10,3 % 4,9 % 4 Cerro - Amate 1.440 9,6 % 5,1 % 5 Sur 2.367 5,7 % 5,9 % 6 Triana 3.062 11,6 % 6,5 % 7 Norte 1.838 12,9 % 6,4 % 8 San Pablo - Santa Justa 2.369 17,0 % 4,8 % 9 Este-Alcosa-Torreblanca 1.966 11,6 % 5,7 % 10 Bellavista - La Palmera 2.434 13,7 % 7,3 % 11 Los Remedios 3.054 3,6 % 4,8 %

(*) La tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR por sus siglas en inglés) es aquí una aproximación al rendimiento generado por una inversión en vivienda que se efectuó hace 5 años

Acceso a la compra

Más allá del precio, el informe mide el impacto en la economía doméstica con el esfuerzo teórico anual.

En el bloque de las seis grandes capitales, Sevilla aparece con un esfuerzo del 46%, por encima del umbral del 35% considerado razonable, y en un grupo donde la accesibilidad se ha endurecido de forma generalizada.

La fotografía por distritos muestra también diferencias notables: Casco Antiguo (57,4%) y Triana (56,6%) figuran entre los valores más altos; Macarena (47,8%), Nervión (44,7%) y Los Remedios (43,8%) se mantienen en niveles elevados; mientras que Este–Alcosa–Torreblanca (33,8%) y Bellavista–La Palmera (34,6%) aparecen por debajo del 35%.

El panorama andaluz que dibuja el IMIE refuerza una idea clave: la presión no se explica solo por el precio, sino por la accesibilidad.

En el indicador de esfuerzo teórico anual (porcentaje de renta disponible que un hogar medio dedicaría al primer año de hipoteca típica), Andalucía alcanza el 39,4%, por encima del umbral del 35% que el informe toma como referencia de esfuerzo razonable.

Málaga, el principal foco de tensión en Andalucía

Variación interanual del precio de la vivienda por capitales 2025 / TINSA

Dentro de la comunidad, Málaga sobresale como el caso más extremo: su esfuerzo teórico provincial escala al 58,3%, el valor más alto del ranking del informe.

Esa tensión se refleja también en la financiación: Málaga registra la hipoteca media más alta de Andalucía (215.340 €) y, en paralelo, una de las cuotas mensuales medias más elevadas (1.149 €).

El propio informe añade otro indicador relevante: Málaga figura entre las provincias que ya superan máximos históricos nominales (aunque, al descontar inflación, se situarían por debajo).

Cádiz y Sevilla, también por encima del 35% de esfuerzo

El IMIE sitúa asimismo a Cádiz (42,0%) y Sevilla (35,9%) dentro del grupo de provincias que rebasan el 35% de esfuerzo teórico anual.

En ambas, el tamaño de la hipoteca media es menor que en Málaga, pero ya en niveles que condicionan el acceso: Sevilla (135.613 €) y Cádiz (135.989 €). La cuota mensual media que estima el informe se mueve en 651 € en Sevilla y 686 € en Cádiz.

En la evolución de precios del último tramo del año, el IMIE destaca que Granada está entre las provincias con mayores crecimientos trimestrales, por encima del 4%, junto a Teruel, Toledo, Valencia, Cantabria, Castellón y Madrid.

Dentro de las divergencias intrarregionales, el informe cita a Córdoba como ejemplo de provincia andaluza con aumentos más moderados que el resto de su comunidad (aunque en positivo). En términos de accesibilidad, Granada se sitúa cerca del umbral: 34,3% de esfuerzo (por debajo del 35%), con hipoteca media de 121.490 € y cuota mensual media de 602 €.

En el otro extremo andaluz, Jaén (24,4%) y Córdoba (28,3%) figuran entre las provincias con menor esfuerzo. Esa menor tensión se acompaña de hipotecas más bajas y cuotas más contenidas: Jaén (90.434 €; 420 €) y Córdoba (112.019 €; 514 €), siempre según las tablas financieras del informe.