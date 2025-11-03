El precio de la vivienda en Sevilla crece más del 10% en un año

El precio de la vivienda en la capital se sitúa en 2.465 euros por metro cuadrado

La consultora inmobiliaria GLOVAL ha publicado la última edición de su Barómetro del Mercado Residencial de Andalucía, correspondiente al tercer trimestre de 2025, en el que analiza la evolución del valor de la vivienda en Sevilla y su área metropolitana. El informe confirma la continuidad de la senda alcista en la provincia y en los principales municipios del entorno urbano.

Según el estudio, el valor medio de la vivienda en Sevilla capital alcanzó en septiembre de 2025 los 2.465 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 10,6% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se situaba en 2.229 €/m². Además, el precio registra un aumento trimestral del 2% frente al segundo trimestre del año, cuando el valor medio era de 2.418 €/m².

Con estas cifras, Sevilla se consolida como la tercera provincia más cara de Andalucía, solo por detrás de Málaga (3.258 €/m²) y Cádiz (2.892 €/m²).

Evolución en el área metropolitana

En el área metropolitana de Sevilla, el precio medio de la vivienda en septiembre de 2025 se situó en 1.662 €/m², con un incremento anual del 10,2%. El informe destaca que no existe ningún municipio con evolución negativa: todos han experimentado aumentos en el último año, reflejando una tendencia expansiva generalizada.

Entre las localidades con mayores alzas destaca Gines (+15,1%), que lidera el crecimiento, seguido de Camas (+14,8%), Coria del Río (+14,7%), Tomares (+11%), Bormujos (+10,5%) y Alcalá de Guadaíra (+10,3%).

Otros incrementos significativos se observan en Castilleja de la Cuesta (+10,3%), Dos Hermanas (+9,9%), La Rinconada (+9,2%) y Mairena del Aljarafe (+4,7%).

En términos de precios absolutos, los municipios con los valores más altos son Tomares, que registra un valor medio de 2.051 €/m², Mairena del Aljarafe, con 1.966 €/m², y Bormujos, con 1.893 €/m². Otros municipios del entorno que se sitúan también en niveles elevados son Espartinas (1.704 €/m²) y Gines (1.664 €/m²). A estos se suman localidades como Dos Hermanas, con una media de 1.680 €/m², Gelves (1.725 €/m²), Camas (1.543 €/m²), Castilleja de la Cuesta (1.533 €/m²), La Rinconada (1.409 €/m²) y Coria del Río (1.313 €/m²).