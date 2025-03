Los feriantes, sobre la preferia: "Los cacharritos abrirán el fin de semana, pero sin descuentos"

A menos de dos meses del inicio de la Feria de Abril, avanzan los trabajos de montaje de uno de los eventos más esperados por los sevillanos. Más allá de las casetas, otro de los principales atractivos son las atracciones, especialmente para los más pequeños. La Calle del Infierno, donde tradicionalmente se instalan los cacharritos, las tómbolas y los puestos de comida, estrenará además este año el soterramiento de la red eléctrica, tras una inversión de 230.000 euros por parte del consistorio.

En ediciones anteriores, cuando la feria se celebraba de lunes por la noche a domingo, la zona de atracciones abría al público general durante el fin de semana anterior de la feria con precios reducidos. En cambio, en los últimos años, con el formato de sábado a sábado, se estableció el Día Especial del Niño, el domingo posterior a la feria y sus tradicionales fuegos artificiales.

Los feriantes, contra la vuelta al formato corto

"Las atracciones abrirán como siempre el fin de semana anterior al inicio de la Feria, pero con precios normales, en principio", afirma el presidente de la Asociación de Feriantes de Andalucía, Miguel Ángel Antúnez. Esta es la principal consecuencia de la vuelta al formato tradicional de seis días. Si bien los feriantes no han consultado con el Ayuntamiento esta cuestión, todo indica que los descuentos que "se hacían por cortesía" no se aplicarán este año.

En cuanto al compromiso del Ayuntamiento de regular la 'preferia' de cara a 2026, los feriantes abogan por darle mayor visibilidad y hacerla más accesible. "La vuelta al formato corto no nos viene bien. Creemos que una feria tan importante como la de Sevilla no puede abarcar solamente 6 días, porque limita bastante a la gente de la ciudad y los alrededores que quiera asistir. A falta de dos fines de semana oficiales, queremos que se promocione más la preferia", explica Antúnez, en conversación con Diario de Sevilla.

Precios de los cacharritos de la Feria en 2025

Los feriantes alegan motivos económicos para posicionarse a favor del formato largo. "Las tasas de ocupación no han subido, pero los gastos se incrementan cada año", asegura Antúnez. No obstante, los precios no varían con respecto a la última edición: las atracciones infantiles constarán en torno a 3,50 y 4 euros, mientras que las de adultos rondarán los 5 euros. Solamente se contemplan excepciones para las "atracciones de gran envergadura, como el Monster o el Ratón Vacilón", que costarán entre 6 y 7 euros. "Haremos un esfuerzo por mantener los precios para que no haya malestar en la ciudadanía", aclara el presidente de los feriantes andaluces.

Otra iniciativa que continúa es la llamada 'Feria sin ruido', que también se adaptará al nuevo formato, según ha adelantado Miguel Ángel Antúnez. Esta iniciativa busca acercar esta fiesta a las personas con necesidades especiales (sensibilidad auditiva, neurodivergencia, etc.). Durante ciertos momentos de la semana, los cacharritos de la Calle del Infierno pausan sus equipos de sonido para ofrecer la posibilidad de disfrutar de las atracciones a quienes lo deseen hacer en esas circunstancias. El año pasado se celebró el lunes, martes, jueves y viernes en horario de 15:00 a 19:00 horas, por lo que "podría ser similar".