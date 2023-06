Andalucía espera en las próximas horas la llegada de la primera ola de calor, que afectará especialmente a la zona del Valle del Guadalquivir (Sevilla, Córdoba y Jaén) hasta el martes y que azotará con fuerte viento de levante y aire africano este fin de semana en el litoral gaditano. Serán los primeros momentos extremos del verano para los expertos y para que la ciudadanía tome conciencia de ello no hay nada como dotarle de elementos especiales, algo que le haga especial y único para que parezca más relevante y alerte a la gente. Pues bien, la primera ola de calor en Sevilla ya tiene nombre.

Esta primera ola de calor de 2023, que alcanzará el nivel máximo previsto desde el domingo 25 al martes 27 de junio, se llamará Yago Sevilla

Esta iniciativa corre a cargo del proyecto piloto proMETEO Sevilla, en el que participan expertos del Centro de Resiliencia Adrienne Arsht Rockefeller Fundation, del Ayuntamiento de Sevilla y de la Universidad de Sevilla, y que recoge la observación meteorológica del Aeropuerto hispalense (proporcionada por Aemet) y las predicciones de OpenWeather. Cuando el nivel de la temperatura dentro de los rangos que manejan los expertos alcancen el nivel más alto de peligrosidad implica nombrar específicamente a la ola de calor. Y es lo que ocurre en este caso. Porque será en Sevilla donde se alcancen los 45 grados en la primera ola de calor del verano y donde más noches tropicales en Andalucía se acumulen estos días de junio.

A la hora de nombrar estas olas de calor que se produzcan en Sevilla se usa un nombre propio por cada letras del alfabeto empezando por la última, o lo que es lo mismo, desde la Z hasta la A. Y, tras la ola de calor del pasado verano, que se produjo del 24 al 26 de julio y estrenó este sistema bajo el nombre de Zoe, esta primera ola de calor de 2023, que alcanzará el nivel máximo previsto desde el domingo 25 al martes 27 de junio, se llamará Yago Sevilla.

Cómo cuidarse de las altas temperaturas

Asignarle un nombre a la ola de calor es el primer recordatorio a la gente respecto a que toca extremar las precauciones en torno a los consejos habituales durante esta época del año. Los riesgos de sufrir deshidratación, mareos, agotamiento, insolación, pérdida de conciencia y otras emergencias médicas, si no ponemos los remedios adecuados, están ahí.

No adoptar las medidas de prevención necesarias aumenta la posibilidad de sufrir deshidratación, mareos, agotamiento o un episodio puntual de insolación

Moderar la actividad física y realizarla a primera hora del día o cuando anochezca, evitar salir a la calle durante los horas centrales del día y exponerse directamente a los rayos del sol, beber agua con frecuencia aunque no tengamos sed, usar ropa cómoda y de colores claros, comer especialmente frutas y verduras, apartar el alcohol y las bebidas gaseosas, preparar las habitaciones a conciencia, aireándolas al alba y bajando las persianas para que la claridad no caliente los cristales y proteger tanto nuestro cuerpo como nuestro rostro con cremas solares y gafas de sol pueden ayudarnos a no complicar aún más unos días en los que sudar y estar más cansado de lo habitual son el mal menor difícil de evitar.