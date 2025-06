Profesionales del Área Sanitaria Sur de Sevilla conciencian sobre los riesgos del tabaquismo

Los profesionales de los centros del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla realizan cada año una activa participación en la campaña del Día Mundial Sin Tabaco con la celebración de numerosas actividades. En esta edición, bajo el lema elegido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) Desenmascaremos su atractivo: las tácticas de la industria con los productos de tabaco y nicotina al descubierto.

Desde los servicios de Neumología y Medicina Preventiva, Prevención y Promoción de la Salud en su atención hospitalaria, hospitales de alta resolución junto a la treintena de centros de salud desde su atención primaria han organizado y participado en múltiples actividades en colaboración con diferentes asociaciones de pacientes y entidades locales, informa en una nota de prensa.

Precisamente, las numerosas actividades organizadas en los centros del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla demuestran la gran sensibilidad de sus profesionales hacia esta adicción y su carácter proactivo al incluir los diferentes grupos poblacionales para la consecución del máximo impacto. No obstante, cada año, las actividades se focalizan cada vez más en la población joven al constatarse la edad temprana de inicio.

De ahí, el desarrollo de una estrategia informativa que, frente al desconocimiento del peligro para la salud de otras formas de tabaquismo (tales como los vapers o el cigarrillo electrónico), permita erradicar a generaciones futuras de fumadores.

La jefa de Neumología del Hospital Universitario de Valme y coordinadora del Grupo de Trabajo de Tabaquismo de Neumosur (Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur), Nuria Reyes, recuerda cómo "el tabaquismo es la primera causa prevenible de morbi-mortalidad, origen de más de ocho millones de muertes al año y causante de patologías a los convivientes por el humo de segunda y tercera mano".

La campaña frente al tabaquismo desarrollada en este área sanitaria se ha centrado en diferentes actividades con la ciudadanía contando con la implicación de diversidad de perfiles profesionales: facultativos y enfermeras de atención hospitalaria y atención primaria, enfermeras referentes de centros educativos, trabajadoras sociales, voluntariado de asociaciones y técnicos de promoción de la salud, entre otros.

Ponen el acento en la importancia de informar a los jóvenes de la toxicidad de las nuevas formas de consumo, ya que según los especialistas "en los próximos años será una nueva epidemia por la que luchar"; de ahí las acciones generalizadas en este área asistencial de promover la prevención de conductas saludables en centros educativos. Actividades de prevención y promoción de la salud.

Entre las acciones que desarrolladas en los diferentes centros de dicho área sanitaria, que continuarán esta semana, destacan: mesas informativas acompañadas de cartelería, realización de cooximetrías y espirometrías, información sobre las consultas de deshabituación tabáquica, talleres de sensibilización y prevención de tabaquismo, actividades en los centros educativos, concursos, información en las redes sociales e intercambio de fruta por tabaco.

Así, el Hospital de Valme iniciaba la pasada semana la programación con una mesa informativa en su entrada principal. En ella se intercambiaron cigarrillos por fruta, se realizaron cooximetrías o pruebas para medir la cantidad de monóxido de carbono en el aire espirado por un individuo y se compartieron folletos informativos a través de la participación de neumólogos especializados, técnicos de Medicina Preventiva y el voluntariado de la Asociación contra el Cáncer.

Del mismo modo, en las localidades de este área sanitaria se han organizado tanto mesas informativas en los centros de atención primaria como actividades educativas a través de la enfermeras referentes escolares. Concretamente, se ha llevado a cabo una quincena de talleres de tabaco-vapers-cachimba en centros educativos de las localidades de sus zonas básicas: Morón de la Frontera, Las Cabezas de San Juan, Montellano, Dos Hermanas, Los Palacios, Alcalá de Guadiara, Utrera, Lebrija y Arahal.

Destaca también la participación en actividades con marcado matiz de intervención comunitaria al recoger la implicación y el feed-back de la ciudadanía. Es el caso del concurso audiovisual organizado por el Ayuntamiento de Los Palacios para Primero de ESO en los institutos de la localidad bajo el título en esta edición de 'Vapear no me rentá. También el concurso organizado por el centro de salud Los Montecillos en Dos Hermanas en colaboración con el ayuntamiento y Eracis bajo el lema Respira arte, no humo.