Un profesor sevillano pide ayuda desesperada tras sufrir un accidente de moto en Indonesia

Un sevillano de 34 años, Jaime Cuesta Pérez, se encuentra hospitalizado tras sufrir un accidente de tráfico en Indonesia, sin que se le permita salir del hospital hasta que no abone una factura abultada por las operaciones en la cara a las que ha tenido que ser sometido. Cuesta ha abierto un crowdfunding para pedir ayuda económica y ha recaudado ya unos 17.000 euros. Necesita más de 20.000. La hermana de este hombre es la que se está encargando en España de hacer todas las gestiones para tratar de traer de vuelta a su hermano a España.

"Hola. Me llamo Jaime y estoy hospitalizado en Bali, Indonesia, donde desde enero trabajaba de profesor en el colegio internacional Sekolah Lentera Kasih. He sufrido un accidente de tráfico, al caer de mi moto en la noche, y se me ha ingresado de urgencia y realizado cuatro operaciones para reconstruir mi maxilar, nariz, oído derecho y múltiples heridas en la cara", explica el propio Jaime en el texto con el que pide ayuda económica. "He perdido piezas dentales y necesitaré posteriores cirugías en España", añade el afectado.

El problema ha venido porque el colegio en el que trabaja no le tenía asegurado. "Tengo un contrato por cuatro meses en el que se especifica que se me facilitaría una Social Worker Visa, la cual me hubiera permitido asegurarme. Sin embargo, el colegio me ha mantenido en situación ilegal, con una visa de turista, incumpliendo lo acordado a sabiendas y diciéndome que oculte que trabajo aquí", expone Jaime Cuesta.

"Mi familia y yo estamos tratando de llevarme a España y seguir curándome allí. Necesito pagar una factura médica que no deja de aumentar, el hospital en que estoy (Ngoerah) se niega a darme comida o tratamiento si no les llega dinero. Tuve que esperar casi dos días para ser operado por el mismo motivo y no explican facturas o cogen el teléfono a mis familiares siquiera. Estoy solo en este país y no tengo más medios que pedir ayuda", concluye el llamamiento realizado por el profesor.

La hermana de este hombre relató a este periódico que Jaime Cuesta estaba dando clases de educación física. La madrugada del 11 de febrero, sufrió un accidente con la moto y dio con la cara en el suelo. La hermana denuncia que la factura no para de aumentar por cada día que pasa hospitalizado y que no le detallan los conceptos.