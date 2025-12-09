Los profesores de un instituto de Sevilla hacen de conserjes por falta de sustitutos

La situación que se vive en el instituto público Julio Verne, en la barriada sevillana de Pino Montano, exaspera a las familias del centro educativo. Desde hace meses el equipo directivo y los profesores han de desempeñar las funciones de conserje ante la falta de sustitutos para cubrir las vacantes registradas en este servicio. Por tal motivo, exigen a la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y FP que envíe sustitutos para dicho cometido y se garantice, así, la actividad docente plena en este IES.

La AMPA Nautilus ha dado la voz de alarma. En un comunicado ha explicado que, pese a que las familias del instituto han solicitado "formalmente y en repetidas ocasiones" al departamento que dirige Miguel Ángel Araúz que cubra "urgentemente" las vacantes que se han producido en el personal de conserjería, "no se han concedido ni autorizado las sustituciones, dando lugar a una situación insostenible".

Las familias explican que de las tres plazas reglamentarias con las que cuenta el Julio Verne, la primera se encuentra de baja de larga duración y la segunda desplazada a otro centro educativo. "La única conserje que aún queda necesita ausentarse temporalmente por motivos personales, por lo que este servicio queda desierto", advierte la AMPA.

Sin tiempo para la función propia

"Ante la falta de respuesta de la Administración para cubrir las plazas, el equipo directivo y el profesorado han de asumir funciones de la conserjería", señalan los padres y madres del alumnado de este instituto. Tal situación les obliga a dedicar su tiempo en el centro a gestionar los accesos al edificio, a atender llamadas de teléfono y otras labores que restan tiempo a sus funciones propias.

Las familias seguirán insistiendo a la Delegación de Educación para que cubra las bajas, pues esta coyuntura "afecta a la calidad de la enseñanza". No obstante, ya advierten con "estudiar otras acciones en caso que de la situación se prolongue".