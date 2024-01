Una programación de la provincia de Sevilla en Fitur, por primera vez sin la capital

Quienes llevan mucho tiempo en política saben que al final se llegaría a un acuerdo más o menos cortés y las aguas volverían a su cauce poco antes de que comenzara Fitur en la polémica por el reparto de espacios en el pabellón de Andalucía en la Feria Internacional del Turismo. "Lo más destacado de esta edición es que todos vamos juntos desde el punto de vista de la provincia de Sevilla", ha señalado Javier Fernández de los Ríos al terminar la presentación de la programación del destino provincial en Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra del 23 al 28 de enero en Madrid.

Es además la primera vez que la provincia y la capital van separadas a Ifema. Fernández de los Ríos señala que la inauguración de Fitur será "bastante especial porque el Ayuntamiento de Sevilla ha querido ir por su cuenta, no conectado con su provincia. La capital y la provincia no tienen fronteras y se complementan turísticamente. Es legítimo que la capital quiera tener su espacio propio, pero considero un error salirse del pabellón 5 donde está Andalucía. No sé dónde se hará la foto el presidente de la Junta el día de la inauguración de Fitur, porque la capital de Andalucía no está dentro del stand de la región. A la provincia la encontrarán con el resto de las ciudades andaluces. Imaginen que alguien en España decidiera que Cataluña estuviera fuera del pabellón en alguna d de las Ferias de Turismo de Londres o Berlín, seguramente arrancarían críticas a nivel del Congreso de los Diputados. Creo que se podían haber buscado fórmulas de consenso".

Atrás quedaron las polémicas con la Consejería de Turismo, cuya delegada territorial, Carmen Ortiz Laynez, estaba en la presentación realizada por Prodetur. "Vamos de la mano de nuestros embajadores como Manuel Sánchez, Dorantes, Daniel del Toro, Enrique Sánchez, etc., de los empresarios sevillanos, a enseñar en nuestro escaparate las cosas que tiene Sevilla tan maravillosas", argumenta el presidente de la Diputación. "Se trata que el paso por Fitur con más de 80 encuentros, reuniones, eventos, sea lo más rentable posible para mantener los buenos datos turísticos de 2023 y seguir creciendo porque el turismo es riqueza y cuando se genera, se puede repartir", explica.

Fernández de los Ríos ha "marcado un punto de inflexión" respecto a los últimos desencuentros con la Consejería de Turismo sobre el espacio destinado a la provincia en el stand de Andalucía en Fitur, "porque si vamos a estar vamos a intentar sacar la máxima rentabilidad posible". Ahora bien, insiste en que no está contento "por como vamos porque la Junta ha confundido los términos y no ha generado el consenso que debía en torno al cambio de modelo, no primando el turismo de interior frente al de playa, aunque este último esté más consolidado y necesita menos promoción. Sevilla no está contenta y así lo manifesté al consejero. Ha habido poca cintura por la Junta de Andalucía para intentar conseguir un equilibrio". Eso sí, aclara que no ir contento" no significa en modo alguno que no vayamos motivados para hacer el mejor Fitur". Es más, ha asegurado que la "incomodidad ya se ha transformado en ilusión porque vamos a poner lo mejor que tienen los alcaldes y empresarios de Sevilla en la Feria Internacional de Turismo".

Un año con buenas cifras en el sector

Hasta noviembre de 2023, los establecimientos hoteleros de la provincia de Sevilla, sin la capital, registraron cerca de 700.000 viajeros alojados, lo que supone un alza de más de un 10 % con respecto al mismo periodo de 2022. Estos viajeros generaron más de un 1.209.000 pernoctaciones, aumentando un 6%. Un crecimiento que ha sido protagonizado sobre todo por el turismo extranjero, que registra un crecimiento interanual del 42,63 % en viajeros alojados y del 21,44 % en pernoctaciones. Sin embargo la mayoría de los turistas que llegaron a la provincia son españoles, con 429.478 viajeros alojados es el mayoritario en la provincia de Sevilla en este pasado año 2023. De ellos, un 45,40 % eran andaluces, seguidos por los procedentes de la Comunidad de Madrid (18,60 %) y de Cataluña (7,90 %).

En cuanto a las pernoctaciones hoteleras efectuadas por los viajeros no residentes en España, en primer lugar, se encuentran las de los turistas procedentes de Francia, con una cuota de mercado del 13,22 %, seguidas por las de EE. UU., con el 12,66 %. El tercer y cuarto puesto lo ocupan el Reino Unido e Italia, con una cuota del 10,84 % y del 9,83 % sobre el total de las pernoctaciones de los turistas internacionales.

Por otro lado, el personal estimado que trabaja en los hoteles de la provincia de Sevilla sin la capital aumenta un 5,12 %, respecto al mismo periodo del año anterior.

Por lo que se refiere a los alojamientos extrahoteleros, los viajeros alojados alcanzan la cifra de 123.723 viajeros, un 14,55 % más que en el mismo periodo del año anterior. El número de pernoctaciones también aumenta, un 16,31 %, alcanzando las 350.718 pernoctas.

Las cifras de la actividad turística acumulada para el periodo enero- noviembre de 2023 (hotelero+extrahotelero) muestran para el conjunto de la provincia, sin la capital, un total de 823.421 viajeros y 1.559.738 pernoctaciones.