Entre Sevilla, Palma y Valencia anda el juego

Sevilla, Palma y Valencia, con Valladolid a la espera, son las ciudades que se han postulado públicamente para acoger la próxima edición de la gala de los Goya, que organiza la Academia de Cine y que por segunda vez en su historia salió de Madrid el pasado 2 de febrero para visitar la capital hispalense.

Fuentes de la Academia han confirmado que la junta directiva de la institución se reunirá el próximo martes 19 de febrero por primera vez tras la celebración de la gala de Sevilla. En esa reunión se evaluará la anterior ceremonia y podría abordarse el interés mostrado por varias ciudades para acoger la siguiente.

El Ayuntamiento de Sevilla ha sido de los primeros en apostar por albergar la gala, intentando repetir tras "el éxito" de este año. Fuentes del consistorio sevillano han confirmado esta postura, al sentirse "avalados por el éxito de la gala" recientemente celebrada.

Por su parte, la concejala de Desarrollo Económico Sostenible del Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez, destacó el pasado lunes 11 de febrero la voluntad del consistorio de "trabajar de la mano del sector audiovisual para preparar una propuesta sólida que sea capaz de competir con otras ciudades candidatas" a acoger la ceremonia.

Esta próxima semana están previstas reuniones con expertos y profesionales del sector audiovisual y miembros de la academias de cine valenciana y española. "Contamos con una industria audiovisual muy potente y creemos que sería una oportunidad para visibilizar todo lo que el sector está haciendo en la Comunitat Valenciana. Hay que descentralizar la cultura en España y Valencia ha de tener un papel importante", señalaba.

Palma repite candidatura

Una ciudad que repite candidatura será Palma, que en la edición de 2019 quedó en segunda posición por detrás de Sevilla. El director de la Baleares Film Commission, Pedro Barbadillo, ha explicado que, hace año y medio, la Academia sacó una convocatoria para presentar nuevas iniciativas y fue cuando desde Baleares se presentó la propuesta de celebrar la gala en Palma.

Barbadillo ha recordado que esta propuesta "contaba -y cuenta- con apoyo institucional y empresarial". Tras confirmar la renovación de candidatura para 2020, ha resaltado que espera que "la insularidad" no afecte "en términos negativos" y ha recordado que en su momento se expresó la posibilidad de realizar un puente aéreo.

Además, ha destacado que la isla tiene hoteles y capacidad acogida "de sobra". De celebrarse en Palma, el evento se celebraría en el Palacio de Congresos, que tiene un auditorio con capacidad para 1.900 personas -el Palacio de Congresos de Sevilla cuenta con un aforo de 3.000 personas-.

Valladolid, sin una decisión firme

Por último, la concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid, Ana Redondo, no ve "descabellado" que la ciudad pueda aspirar a acoger la próxima gala de los Premios Goya, aunque aún no ha decidido si se postulará o no como sede.

Redondo ha asegurado que Valladolid cuenta con "capacidad" para organizar eventos de este tipo y ha subrayado la dinámica del Consistorio de "dar a conocer" la ciudad, cuestión que "hay que explotar".

En esta línea ha situado la celebración en la capital del Pisuerga, el próximo mes de mayo, de los Premios Max de teatro, una "prueba de fuego" que determinará la valía de la ciudad para acoger este tipo de galas, sobre la cual la edil se ha mostrado confiada.

La gala solo se ha celebrado dos veces fuera de Madrid, la de este año en Sevilla y en el año 2000 en Barcelona.